De novo, outra chance para o Fortaleza

O Fortaleza tem mais uma chance nesta quarta-feira para embolar ainda mais a briga contra o rebaixamento e, assim, se colocar numa situação menos dramática do que a atual. O time enfrenta o Atlético-MG fora de casa e, em caso de vitória, consegue aumentar sua chance de permanência - hoje inferior a oito por cento.

É um cenário que parece se repetir rodada após rodada: o Fortaleza chega com possibilidade de reação, mas não transforma as oportunidades em resultados. Mesmo com a tabela oferecendo brechas - já que os concorrentes diretos na parte de baixo têm aproveitamento baixíssimo, o Tricolor não conseguiu engatar uma sequência positiva.

Depois deste jogo, restarão apenas cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, e a situação, obviamente, exige urgência. Na sequência, a equipe pega Bahia, Bragantino, novamente o Atlético-MG, Corinthians e Botafogo.

O duelo contra o Atlético não será simples. O time mineiro soma 43 pontos, está invicto faz seis jogos e embora não tenha mais nenhuma chance de disputar o título, ainda busca pontos para garantir vaga na próxima Libertadores via Série A, por mais que esteja na final da Sul-Americana diante do Lanús.

Há ainda um ingrediente de pressão fora das quatro linhas: o árbitro escalado para a partida, Sávio Pereira Sampaio, já foi duramente criticado (esculhambado, para ser mais preciso) pelo presidente do Atlético nesta semana e tem uma relação conturbada com a torcida do Galo. É o tipo de detalhe que pode influenciar o clima do jogo em Belo Horizonte e, em tempos de tensão por todos os lados, qualquer detalhe pesa.

O número que importa

Destaque do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, o volante Pierre, de apenas 23 anos, permanecerá no clube em 2026. Mesmo tendo disputado apenas sete partidas na atual temporada, o jogador chamou a atenção da comissão técnica e da diretoria pela qualidade técnica e força física.

Ainda sobre Pierre, contratado por empréstimo quando estava no Volta Redonda, mas com direitos econômicos pertencentes ao Tombense, com quem o Tricolor do Pici já havia estabelecido uma opção de compra, o volante convenceu o clube a exercer o direito previsto em contrato. O torcedor do Fortaleza também já percebeu o talento do atleta, principalmente unindo boa marcação e distribuição de jogo.

Inicialmente indicado por Renato Paiva, o atleta ganhou espaço sob o comando de Palermo e se firmou como uma peça útil. A negociação de compra já estava prevista no contrato de empréstimo, e, segundo apuração exclusiva da coluna, o Fortaleza decidiu concretizá-la, independentemente de qual divisão o clube esteja.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. O equilíbrio da Série B segue altíssimo, tanto que é a primeira vez nos pontos corridos que ninguém conquistou o acesso a duas rodadas do fim.

2. Líder com 64 pontos, o Coritiba está muito perto da Série A, mas as outras seis equipes que brigam pelas demais três vagas vivem um drama.

3. O Atlhetico-PR tem 59 pontos, assim como o Remo. Chapecoense, Criciúma e Goiás somam 58, enquanto o Novorizontino tem 57. Restam duas rodadas.