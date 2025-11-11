Exclusivo: volante Pierre será comprado pelo Fortaleza

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
Destaque do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, o volante Pierre, de apenas 23 anos, permanecerá no clube em 2026. Mesmo tendo disputado apenas sete partidas na atual temporada, o jogador chamou a atenção da comissão técnica e da diretoria pela qualidade técnica, força física e perfil coletivo.
Contratado por empréstimo quando estava no Volta Redonda, mas com direitos econômicos pertencentes ao Tombense, com quem o Tricolor do Pici já havia estabelecido uma opção de compra, Pierre convenceu o clube a exercer o direito previsto em contrato. O torcedor do Fortaleza também já percebeu o talento do atleta principalmente unindo boa marcação e distribuição de jogo.
Inicialmente indicado por Renato Paiva, o volante ganhou espaço sob o comando de Palermo e se firmou como uma peça útil no elenco. A negociação de compra já estava prevista no contrato de empréstimo, e, segundo apuração exclusiva, o Fortaleza decidiu concretizá-la, independentemente de qual divisão o clube esteja em 2026 – Série A ou Série B.
