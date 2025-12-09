Logo O POVO+
Ceará prevê redução da folha de sete para quatro milhões por mês
Comentar
Foto de Fernando Graziani
clique para exibir bio do colunista

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito

Fernando Graziani esportes

Ceará prevê redução da folha de sete para quatro milhões por mês

Esse redimensionamento não é uma escolha, mas uma obrigação.
Tipo Opinião
Comentar
Pedro Raul durante Ceará x Cruzeiro, pela Serie A do Brasileirão. (Foto: Samuel Setubal)
Foto: Samuel Setubal Pedro Raul durante Ceará x Cruzeiro, pela Serie A do Brasileirão.

Não tem jeito. A queda para a Série B vai impor ao Ceará uma readequação financeira profunda para 2026. A folha de pagamento, que girava em torno de R$ 7 milhões por mês nesta temporada de primeira divisão, precisará ser reduzida para algo próximo de R$ 4 milhões, estima o presidente o clube, João Paulo Silva.

O corte é pesado e muda completamente o perfil de contratações, precisando encontrar soluções mais criativas para continuar brigando por acesso imediato. Os direitos de transmissão vão cair de cerca de R$ 130 milhões por ano para algo próximo de R$ 10 milhões. Os patrocínios também tendem a encolher, já que a visibilidade da Série B não se compara à elite nacional.

Com menos receita e a necessidade de manter contas em dia, as compras de direitos econômicos de jogadores se tornam praticamente inviáveis. A regra passa a ser renovação de vínculos temporários, contratações mais modestas e aproveitamento máximo da base. Casos como os de Galeano, Matheus Bahia, Pedro Raul e Fabiano, por exemplo, atletas emprestados que foram titulares em 2025, ilustram bem o cenário que se apresenta.

Esse redimensionamento não é uma escolha, mas uma obrigação. De toda forma, o Ceará chega a esta nova Série B em situação estrutural muito mais sólida do que em 2023, quando voltou à segunda divisão com dívidas pesadas e um departamento financeiro em crise.

Hoje o clube é mais organizado, tem governança e aprendeu a cortar na carne. O desafio é combinar responsabilidade com ambição esportiva. O torcedor quer subir imediatamente, mas para isso será preciso montar um time competitivo gastando menos, errando menos e aproveitando melhor cada centavo investido.

Foto do Fernando Graziani

Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?