Ceará e Fortaleza: decisões pedem cabeça no lugar

Foto: Samuel Setubal Clássico-Rei tem lugar garantido na Série B 2026

Apesar do cenário desolador provocado pelo rebaixamento de Ceará e Fortaleza para a Série B, o momento exige cuidado pleno para que a frustração atual não apague anos de evolução e profissionalização nos clubes, especialmente na comparação até recente, de dez anos atrás. Os casos de Haroldo Martins e Marcelo Paz, CEOs de Ceará e Fortaleza, respectivamente, são bem emblemáticos. Ambos erraram, isso é inegável, e carregam parte da responsabilidade pelo rebaixamento. Já assumiram, inclusive. Se falhas relevantes não tivessem ocorrido em decisões técnicas, planejamento e execução, os dois clubes não estariam na situação em que terminaram a temporada. Mas a avaliação não pode ser rasa e nem imediatista.

Haroldo e Paz conhecem profundamente seus clubes, suas dores e suas virtudes. Foram protagonistas de sucesso, guardadas as proporções pelo tempo de cada um nos clubes. A rota foi quebrada agora, mas não vejo ninguém com melhores valências para a retomada de cada instituição.

Há diferenças na governança. No Ceará, Haroldo optou por não sair por vontade própria e o presidente do clube, João Paulo Silva, já confirmou a sua permanência. No Fortaleza, Marcelo Paz responde ao Conselho de Administração, que pode substituí-lo, ou ele próprio optar por sair. São modelos distintos, mas com um ponto comum: não faz sentido que o debate sobre continuidade seja movido por raiva e tristeza pelo resultado.

Um rebaixamento dói, custa caríssimo e exige mudanças enormes e rápidas. Porém, não deve definir, sozinho, o futuro de quem ajudou a elevar o patamar desses clubes.

Ceará terá grande redução na folha

Não há outra forma. A queda para a Série B vai impor ao Ceará uma readequação financeira grande. A folha de pagamento, por exemplo, que girava em torno de R$ 7 milhões por mês nesta temporada de primeira divisão, precisará ser reduzida para algo próximo de R$ 4 milhões, estima o presidente do clube, João Paulo Silva. O dirigente falou nesta terça-feira ao programa "Esportes O POVO", das rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri.

Ainda sobre o Alvinegro, com menos receita e a necessidade de manter contas em dia, as compras de direitos econômicos de jogadores se tornam praticamente inviáveis. A regra passa a ser renovação de vínculos temporários, contratações mais modestas e aproveitamento máximo da base. Casos como os de Galeano, Matheus Bahia, Pedro Raul e Fabiano, atletas emprestados que foram titulares em 2025, ilustram bem a situação e dificilmente vão permanecer.

Mais 3!

1. Técnico Mano Menezes está fora do Grêmio e, portanto, disponível no mercado. O novo presidente do clube, Odorico Roman, eleito em novembro, vai mudar a comissão técnica. O time conseguiu vaga na Sul-Americana.

2. Entre os principais campeonatos europeus de futebol, o menos equilibrado atualmente é o da Alemanha. O que o Bayern tem feito é fora da curva, por mais que o time domine amplamente a Bundesliga. São 49 gols em 13 jogos e já abriu oito pontos de diferença para o segundo colocado.

3. Já na França, o incrível Lens segue na frente do favoritíssimo PSG, agora por um ponto: 34 a 33. É uma das boas histórias neste momento da temporada.



