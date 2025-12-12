Ceará e Fortaleza devem transparência total aos torcedores

Foto: FCO FONTENELE Transparência deve valer até na discussão sobre o futuro do futebol feminino dos clubes

O rebaixamento simultâneo de Ceará e Fortaleza (a frase ainda parece meio inacreditável) para a Série B em 2026 abriu um período de tensão máxima nos dois clubes. A queda vai provocar mudanças drásticas no fluxo de receitas para a próxima temporada.

Juntos, no mínimo, os rivais vão perder — já informei por aqui — mais de R$ 200 milhões entre redução de patrocínios, sócios e, principalmente, a brutal diferença das cotas de TV, que na segunda divisão representam um décimo da Série A.

Diante de tal cenário, a reformulação dos elencos deixou de ser só necessária, mas virou questão de sobrevivência.

Neste momento, as diretorias estão mergulhadas em contratos, ligações com empresários, reuniões, propostas e contrapropostas. Vale tudo: venda de jogadores, empréstimos, rescisões amigáveis, acordos diretamente bancados pelos próprios atletas. Os elencos atuais são financeiramente insustentáveis e cada ativo passou a ser alvo de sondagens, com cada atleta sabendo perfeitamente que o momento permite buscar novos caminhos.

Mas, independentemente de qual estratégia cada clube escolha, existe um ponto que precisa ser tratado como obrigação institucional: a transparência. Não se trata de divulgar salário individual de atleta, algo que pertence à esfera privada. A discussão é outra. Valores de venda, cifras de compra, condições de empréstimos, pagamentos de rescisão, montante total da folha salarial que será projetada para a próxima temporada precisam ser comunicados aos torcedores com clareza, precisão e responsabilidade.

Ceará e Fortaleza chegam a 2026 sustentados por uma base de apoio que certamente vai permanecer fiel diante de campanhas decepcionantes na Série A. São torcedores que lotaram o Castelão, sustentaram programas de sócio e defenderam seus clubes com orgulho. Assim, merecem saber o que está sendo feito com cada real que entra e sai. A reconstrução só será legítima se for conduzida à luz do dia, sem meias palavras, sem anúncios vagos, sem negociações nebulosas.

A Série B será dura. A reconstrução, mais ainda. E, num momento em que confiança virou um patrimônio tão valioso quanto qualquer jogador, Ceará e Fortaleza precisam entender que transparência não é apenas uma boa prática, mas um dever. Além disso, é a melhor forma de devolver aos torcedores um pouco de segurança, porque a questão financeira tem atormentado demais.

Arsenal: 100% na Champions

O Arsenal continua como a única equipe na Liga dos Campeões da Europa com 100% de aproveitamento. São seis jogos, 18 pontos somados, com 17 gols marcados e apenas um sofrido, marca impressionante. O clube também é o líder do Campeonato Inglês, apesar da derrota na rodada mais recente para o Aston Villa.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mudanças nas vagas à Libertadores

1. A CBF acertou em destinar mais uma vaga na Libertadores para a Copa do Brasil.

2. A partir do ano que vem, campeão e vice ganham lugar na competição mais importante da América do Sul.

3. Assim, a Série A perde uma das suas muitas vagas, o que faz todo sentido. Fica mais justo.



