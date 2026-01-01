Ceará e Fortaleza: um ano para atravessar, não para aproveitar

Foto: Samuel Setubal Willian Machado trocou o Ceará pelo Mirassol

De volta das breves, mas ótimas férias, desejo um excelente 2026 aos leitores. E indo direto ao ponto, menos de um mês depois daquele domingo traumático do mês passado, que acabou por culminar com o rebaixamento duplo de Ceará e Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro, a rotina de ambos já mudou de forma brusca, como era natural ocorrer. A realidade, afinal, se impõe.

A queda alterou não só o humor da torcida, como também afetou a vida administrativa e financeira de cada um. Dentro de cada realidade, os dois já perderam jogadores importantes e ainda não conseguiram repor de maneira convincente. Parece não existir tanta pressa, mas não é isso: a situação é complicada e outros atletas vão sair nos próximos dias, evidente.

No caso da primeira competição do ano, o Campeonato Cearense baterá à porta nos próximos dias, e nem um nem outro terá um elenco minimamente estruturado para começar os jogos com segurança. A sorte de ambos é que as outras equipes do torneio não parecem ter qualquer capacidade para tomar o protagonismo.

O Ceará aparenta atravessar o período com alguma vantagem simbólica. Manteve o comando do futebol, apostou em Mozart, um treinador com dois acessos consecutivos na conta, e já trabalhou recentemente com folha salarial bem inferior à do Fortaleza. Isso cria a sensação de organização, mesmo que o clube não possua grandes ativos para transformar em receita imediata. A estabilidade, nesse caso, funciona como um ponto de partida, ainda que bem longe do ideal.

Do outro lado, o Fortaleza precisou reformular o departamento de futebol, até porque Marcelo Paz resolveu ser parte do passado, deixando o técnico Carpini, também um bom nome, em tese, como legado. Com um novo CEO, Pedro Martins, o clube tem lidado com dívidas bem maiores que as do rival - o lateral Bruno Pacheco, por exemplo, já entrou com processo pedindo a rescisão indireta do contrato e cobrando atrasos salariais.

Por mais que existam ativos que podem abastecer o caixa, não se sabe o tamanho real dessa receita, principalmente porque o Tricolor está em baixa no mercado. Até o patrocínio principal foi perdido, é bom lembrar. O problema, então, é transformar o potencial em dinheiro vivo numa janela curta e com poucos compradores dispostos a negociar por valores altos. A missão se torna ainda mais sensível quando a necessidade de reduzir gastos corre paralelamente à obrigação de montar um elenco competitivo.

A soma das dificuldades forma um retrato claro. Ceará e Fortaleza trabalham com margens reduzidas de erro e com a responsabilidade de reorganizar tudo em tempo hábil. As projeções orçamentárias revelam a dimensão do desafio. Juntos, os dois clubes preveem cerca de R$ 250 milhões a menos em relação ao ano anterior.

A queda de receita, somada ao custo de reestruturação, empurra cada decisão para um terreno de alta exigência. Agora, competência não é apenas desejável. É condição básica para sobreviver e voltar a crescer, até porque não há dinheiro sobrando.

O fato é que 2026 surge como um convite à humildade e ao realismo. Os dois possuem metas idênticas, embora realidades distintas. Cada um enfrenta seus próprios fantasmas, mas ambos sabem que só um caminho interessa: retornar à primeira divisão em 2027.

A temporada promete ser problemática, desgastante e repleta de escolhas difíceis. Os clubes começam o ano querendo que ela acabe logo, o que já diz muito sobre o tamanho da tarefa. Voltar à Série A exige paciência, competência e decisões firmes. O torcedor vai ter que conviver com um início sem brilho e provavelmente será assim por todo 2026.



