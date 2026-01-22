Ceará goleia o Tirol com destaques individuais de Vina e Pedro Henrique

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Jogadores do Ceará homenagearam Dieguinho em comemoração de gol

O Ceará venceu outra no Campeonato Cearense, desta vez diante do Tirol, no PV, goleada por 4 a 1. Novamente a atuação do Alvinegro deixou evidente que a partida foi encarada como uma pré-temporada. Faltou intensidade e pleno controle de jogo no meio-campo no primeiro tempo, mas a equipe melhorou na etapa complementar, com bem mais iniciativa e velocidade. Pedro Henrique e Vina se destacaram.

O Tirol, já sem qualquer chance de se salvar da luta contra o rebaixamento, até que conseguiu assustar o time de Mozart em alguns momentos, criando situações agudas no ataque e marcando seu gol na segunda etapa, mas a diferença técnica entre os elencos é abissal.

Fortaleza tem novo teste em ritmo de pré-temporada

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira, 22, em Horizonte, para disputar o jogo derradeiro da primeira fase do Campeonato Cearense. Classificado com antecedência, o Tricolor vive um momento que diz muito mais sobre construção do que sobre resultado. Na prática, esta etapa do Estadual funciona como uma pré-temporada competitiva, em que o principal objetivo é fazer a equipe evoluir coletivamente, ainda que o desempenho individual demore a atingir o nível ideal.

É natural que, no início do ano, os jogadores levem alguns jogos para se soltar, ganhar ritmo e confiança. Por isso, o foco da comissão técnica tem sido a consolidação de comportamentos coletivos que possam gerar consequências positivas ao longo de toda a temporada. Ajustes de posicionamento, dinâmica de jogo, ocupação de espaços e entrosamento entre setores são ativos que se constroem agora e rendem benefícios mais à frente.

Dentro desse contexto, um dado chama atenção na campanha do Fortaleza até aqui: a equipe ainda não sofreu gols. Evidentemente, o nível de exigência imposto pelos adversários é limitado, mas a manutenção de uma organização defensiva sólida não deixa de ser relevante. O time mostra disciplina tática e compromisso coletivo na recomposição, aspectos que independem da força do oponente.

O duelo desta quinta-feira, em si, pouco vale para o Fortaleza em termos de tabela. Para o Horizonte, porém, o cenário é completamente diferente. No mesmo horário, Quixadá e Ferroviário se enfrentam, e os três clubes brigam por duas vagas na próxima fase. Quem ficar pelo caminho terá de encarar o quadrangular do rebaixamento, o que aumenta a pressão e o peso do resultado.

Endrick mostra qualidade no Lyon



Emprestado ao Lyon, Endrick fez dois jogos como titular e já tem participação direta em dois gols. Ele fez um tento contra o Lille e deu uma assistência para Abner Vinicius fazer o dele, diante do Brest.

Aos 19 anos, o atacante brasileiro tem como missão disputar a Copa do Mundo deste ano, razão essencial para ter solicitado que o Real Madrid o emprestasse. Ancelotti já o conhece bem e está atento. Foi o próprio técnico italiano que o aconselhou, também, na mudança de clube para voltar a jogar.

David Ricardo rende bem para o Ceará



1. Zagueiro David Ricardo, ex-Ceará, foi apresentado como reforço do Dínamo de Moscou. Botafogo-RJ o vendeu por cerca de R$ 40 milhões.

2. David Ricardo é muito bom jogador e cresceu ainda mais atuando pela equipe do Rio de Janeiro.

3. O Ceará deve receber cerca de R$ 8 milhões por ainda ser dono de 20% de seus direitos econômicos.



