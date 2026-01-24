Mais competição para Ceará e Fortaleza?

Foto: Samuel Setubal Sasha e Vina seguem nos elencos de Fortaleza e Ceará para 2026

Neste domingo, o Campeonato Cearense entra na sua segunda fase e, com ela, chega também a expectativa de um cenário um pouco mais fiel à realidade de competição. Até aqui, Ceará e Fortaleza atravessaram a primeira etapa em ritmo de aquecimento, usando os jogos como prolongamento da pré-temporada, rodando elencos, dosando esforço e, ainda assim, cumpriram o protocolo básico exigido.

Os números confirmam essa leitura. Ambos somaram dez pontos em 12 possíveis: uma goleada para cada lado, um empate e duas vitórias por pouca diferença de gols. Campanhas parecidas, contexto semelhante e pouca margem para qualquer conclusão mais profunda.

A partir de agora, o ambiente muda. Não de forma radical, mas suficiente para exigir mais atenção, mais intensidade e, principalmente, escolhas menos confortáveis. O Fortaleza terá pela frente o Clássico-Rei, além de duelos contra Floresta (na próxima segunda-feira) e Iguatu. O Ceará, por sua vez, encara o Tricolor, mede forças com o Ferroviário já amanhã e depois enfrenta o Horizonte. São confrontos que não permitem a mesma abordagem leve da fase inicial, ainda que o favoritismo de ambos siga evidente.

É difícil imaginar um desfecho que não leve Ceará e Fortaleza às semifinais. A distância técnica ainda existe e pesa. O ponto central, porém, não está apenas em chegar, mas em como chegar. A segunda fase pede times mais próximos do ideal, menos experimentais e mais comprometidos com o jogo que cada treinador pretende consolidar para o restante da temporada. Mozart e Thiago Carpini, portanto, ganham partidas que cobram respostas reais, ainda que o campeonato continue oferecendo uma margem de segurança.

Fortaleza e Ceará também têm urgências no mercado. Há lacunas claras nos elencos e o tempo joga contra. Contratar cedo significa integrar, adaptar e preparar atletas para momentos decisivos que se avizinham, justamente semifinais e finais do Estadual, primeira rodada da Copa do Brasil e o início da Série B. A tranquilidade vista até aqui dificilmente se repetirá quando o calendário apertar e o nível subir.

Um aspecto positivo desse novo momento é a logística. Com apenas um jogo por semana, os treinadores terão espaço para trabalhar mais o campo tático, ajustar comportamentos e moldar os elencos aos modelos que defendem. Não vai dar para reclamar de falta de tempo. O Campeonato Cearense deixa de ser apenas um treino competitivo e começa a cobrar postura.

O número que importa

Após 20 jogos realizados da primeira fase do Estadual, a média de gols está em 1.85 por partida. Foram anotados 37 tentos, 17 dos mandantes e 20 dos visitantes.

Mais 3!

1. Ainda sobre a primeira fase do Campeonato Cearense, o Ceará terminou com o melhor ataque, sete gols marcados, e balançando as redes em todas as partidas.

2. A melhor defesa foi a do Fortaleza, que passou as quatro partidas sem ter sido vazada.

3. Maracanã, Tirol, Quixadá e Maranguape farão o quadrangular do desespero. Apenas três jogos para cada. Dois sobem e dois serão rebaixados.