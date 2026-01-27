Fortaleza vence de novo pelo Cearense, em ritmo de treino

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Bareiro, do Fortaleza, marcou o único gol no PV

O ponto mais positivo do Fortaleza na vitória sobre o Floresta, nesta segunda, por 1 a 0, foi a postura defensiva. Por mais que o adversário tenha oferecido nada de desconforto, o Tricolor conseguiu se posicionar bem. Agora são cinco partidas sem sofrer gol. Para além disso, foi um confronto péssimo tecnicamente. Dos dois lados. O Fortaleza não acelerou ofensivamente em momento algum, teve atuação burocrática, sem criatividade e venceu com o gol de pênalti marcado por Bareiro, no primeiro tempo. Além disso, Moisés e Bareiro perderam uma chance cada e nada mais. A arbitragem ficou no nível da partida e foi salva pelo VAR. Não fosse isso, a falta clara em Maílton na área não teria sido marcada porque o árbitro não viu e o auxiliar tinha marcado impedimento. Erros graves.

Os méritos do Ceará na goleada no Ferroviário

Apesar da fragilidade do Ferroviário — a atuação defensiva ficou abaixo do que se podia imaginar — o Ceará teve méritos na goleada por 5 a 1. O principal deles: a rotação da equipe se manteve forte durante todo o confronto, por mais que o primeiro gol tenha saído bem cedo.

Ao não baixar o ritmo, a equipe mostrou que o trabalho físico está em dia neste início de temporada. O aspecto emocional também está forte, com o elenco lidando bem com as cobranças de Mozart, um técnico que não deixa o elenco relaxar.

Outro ponto positivo foi o aproveitamento das chances criadas. Fazer cinco gols não é comum e, quando ocorre, aumenta a confiança dos jogadores, principalmente daqueles que estão buscando afirmação, casos de Lucca e Matheus Araújo, por exemplo, que não tiveram espaço ano passado com Léo Condé.

Base do Ceará vem se destacando



O primeiro gol de Pedro Gilmar (ou apenas Gilmar) pelo Ceará foi marcante e emocionou muito o jogador. Foi o primeiro no 5 a 1 sobre o Ferrão. O zagueiro, que se tornou titular neste início de trabalho de Mozart, tem mostrado qualidades técnica e táticas relevantes.

Ainda sobre o zagueiro do Alvinegro, por mais que as chances iniciais tenham ocorrido pela ausência de outras opções na zaga, hoje qualquer atleta da posição, para atuar, vai ter uma missão difícil pela frente. A cada partida, o garoto vai ganhando mais confiança e experiência.

Da base, Melk também foi bastante bem no domingo, no PV. Não apenas pela jogada individual do gol de Lucca, o quarto da goleada, mas porque tem uma personalidade ativa em campo, sem medo de arriscar e buscando sempre as jogadas ofensivas com dribles e arrancadas.

Mais 3!

1. Nesta quarta-feira vai começar a Série A do Campeonato Brasileiro. Um dia bastante melancólico do ponto de vista de Ceará e Fortaleza. Aquele domingo fatídico, dia 7 de dezembro, ainda está na memória de todo mundo.

2. O torneio começa agora por causa da paralisação de quase dois meses durante a Copa do Mundo. Agiu corretamente a CBF ao mudar o calendário e exigir que os estaduais terminem até o dia 8 de março.

3. Já a Série B começa na terceira semana de março, enquanto a Copa do Nordeste tem início alguns dias antes, com novo regulamento e quatro grupos com cinco clubes cada. Que Ceará e Fortaleza consigam subir logo.



