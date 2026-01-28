Só o Clássico-Rei vai impor desafios reais

Foto: Samuel Setubal Moisés e Dieguinho seguem nos elencos de Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza seguem cumprindo tabela no Campeonato Cearense sem, de fato, serem testados. Cada um já fez cinco jogos, ambos estão invictos, e é claro que existe mérito nisso.

O Fortaleza, por exemplo, ainda não sofreu gols, enquanto o Ceará ostenta o melhor ataque da competição, com 12 tentos anotados. São números que até chamam atenção e ajudam a criar um ambiente positivo no início da temporada. Mas é preciso separar desempenho de contexto.

A realidade é que o nível dos adversários está muito abaixo até do que se poderia imaginar.

Desde a primeira rodada, nenhum time conseguiu oferecer qualquer parâmetro real de dificuldade para os dois maiores clubes. O favoritismo de Ceará e Fortaleza nunca esteve em dúvida, isso era sabido desde sempre. O problema é que, até agora, o campeonato pouco exigiu deles em termos competitivos, estratégicos ou emocionais.

O Clássico-Rei que se aproxima, já pela segunda fase, também não terá peso prático na classificação. Não vai definir vagas, não vai eliminar ninguém, não vai mudar o destino de Ceará e Fortaleza rumo às semifinais. Ainda assim, será o primeiro grande desafio do ano para ambos. Não pelo que vale na tabela, mas pelo que pode revelar em campo. É nesse jogo que se espera, enfim, alguma resposta mais concreta sobre ideias, ajustes, comportamentos e limites.

Isso não significa que o Campeonato Cearense possa servir como parâmetro de sucesso para a temporada. E, convenhamos, isso também não é novidade. Historicamente, o Estadual tem sido mais um ambiente de preparação do que de afirmação para os grandes. O que muda agora é o momento do calendário e isso, sim, traz um ponto positivo relevante.

Para Mozart, no Ceará, e Thiago Carpini, no Fortaleza, fevereiro aparece como uma janela valiosa. O calendário mais espaçado, com jogos semanais, permite treinos, ajustes táticos, correções individuais e, principalmente, trabalho físico bem planejado. É o melhor cenário possível para os departamentos de fisiologia e preparação física tentarem construir uma base sólida pensando em uma temporada longa e desgastante, especialmente para a Série B, com 38 rodadas e margem mínima para erro.

Assim, embora haja méritos claros nas campanhas, é preciso reconhecer que o nível de competitividade enfrentado exige pouco. Ceará e Fortaleza fazem o que se espera deles, nada além disso. As respostas mais importantes ainda estão por vir.

Mais 3!

1. O atacante Rayan, de 19 anos, deixou o Vasco e foi anunciado pelo Bournemouth. Jogador talentoso demais, ele encara agora o grande desafio da Premier League, a melhor e mais difícil competição do mundo.

2. O clube inglês, atual 13º colocado, pagará 28,5 milhões de euros fixos (R$ 180 milhões) pelo negócio, além de 6,5 milhões de euros em bônus por metas futuras eventualmente alcançadas (R$ 41 milhões).

3. O alto investimento mostra o quanto Rayan é valorizado. Desse montante, ele e a família vão ficar com cerca de R$ 28 milhões, já que são donos de parte dos direitos econômicos. Caso vá bem nesses próximos meses, tem chance de disputar a Copa do Mundo.