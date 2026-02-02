Ceará bem, Fortaleza mal na rodada do Cearense

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Em grande estilo, Ceará se garantiu nas semifinais

Ceará fez um jogo muito eficiente e intenso contra o Horizonte, neste domingo, goleada por 4 a 0 e classificação para as semifinais garantida. A equipe manteve um ritmo ofensivo forte durante todo o jogo e, além dos gols anotados (Matheus Araújo, Pedro Henrique, Alano e Vina), criou diversas ações de ataque, pressionando o tempo todo e confirmando um evidente favoritismo. Lucca, por exemplo, perdeu uma chance inacreditável. O Horizonte só assustou no primeiro tempo em duas situações, justamente onde o Ceará apresenta mais falhas neste início de temporada: na volta rápida para o campo defensivo. De toda forma, uma atuação que vai dando confiança ao time e ao técnico Mozart, principalmente pelos grandes desafios pela frente.

Fortaleza segue sem mostrar criatividade

O Fortaleza não venceu o Iguatu, no sábado, empate por 1 a 1, mas a conta não pode ir para a arbitragem de forma alguma. O Tricolor tem um elenco muito mais qualificado do que o adversário e ainda jogou por 70 minutos com um jogador a mais. O antijogo do Iguatu, completamente real e pouco punido pelo árbitro, atrapalhou, mas em tempo algum pode ser colocado como desculpa para a incompetência do Fortaleza, que teve muito mais a bola, finalizou bastante, mas passou longe de ser uma equipe criativa, intensa e eficiente.

Além dos problemas coletivos, o Fortaleza, individualmente, não tem apresentado destaques, pelo contrário. No confronto de sábado, por exemplo, o lateral-direito Maílton foi a melhor figura no gramado do Presidente Vargas. Ativo, correndo muito, avançando para o campo ofensivo, buscando finalizações e assistências. Sozinho, entretanto, não foi possível fazer a equipe ganhar.

Arsenal firme e forte na Premier League

O Arsenal segue firme na liderança da Premier League. Depois da rodada do fim de semana, subiu para seis pontos a diferença sobre o Manchester City, 53 a 47. Restam 14 rodadas, ou seja, 42 pontos em disputa. Será que agora vai?

Inscrições nos Novos Talentos

Aviso importantíssimo: estão abertas, até o dia 19 de fevereiro, as inscrições para a nova edição do curso Novos Talentos, promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO. É o principal programa de formação e seleção de novos profissionais para o Grupo. O curso é voltado para estudantes de Jornalismo a partir do 3º semestre. O processo seletivo inclui provas de Português e Atualidades e Redação, além de um ciclo de palestras com profissionais da área.

Os 10 alunos selecionados terão a oportunidade de passar por um treinamento prático de três meses nas diferentes editorias do O POVO (incluindo a de Esportes) e da rádio O POVO CBN, sob a supervisão dos jornalistas Plínio Bortolotti e Daniela Nogueira. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site fdr.org.br/novostalentos

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. E o Corinthians conquistou, com justiça, o primeiro título do futebol brasileiro em 2026. O 2 a 0 sobre o Flamengo, na Supercopa, foi construído com muito mérito, neste domingo.

2. É também a primeira conquista do time paulistano sob a égide de Marcelo Paz na diretoria executiva de futebol do Corinthians. Já começou bem.

3. Já o time feminino do Corinthians perdeu para o Arsenal, na final do Mundial, mas conseguiu levar a decisão para a prorrogação, um feito diante de uma equipe bem superior.



