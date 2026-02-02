Fortaleza terá maior faturamento da Serie B em placas de publicidade

Foto: FCO FONTENELE Estádio Castelão

A queda para a Série B sempre vem acompanhada de um choque de realidade financeira. É o que o Fortaleza tem sentido. Menos exposição, menos receitas, menos margem de erro. Há um ponto específico, entretanto, que não se aplica ao Tricolor. O clube será, disparado, o time da Série B que mais arrecadará com publicidade e patrocínio oriundos das placas de estádio.

Por meio de uma negociação coletiva conduzida pela FFU no fim de 2024, o Fortaleza fechou um acordo de cinco anos com a empresa Brax, válido de 2025 a 2029, que garante R$ 28 milhões por temporada apenas nesse segmento. É uma cifra expressiva, ainda mais quando comparada à realidade da competição: o valor é cerca de seis vezes maior do que o que outros clubes da Série B receberão pelo mesmo tipo de contrato.

O detalhe mais relevante está no contexto da negociação. O acordo foi costurado quando o Fortaleza ainda disputava a Série A, em um período de alta esportiva e institucional, sob a gestão de Marcelo Paz. À época, Paz também ocupava posição de destaque dentro da própria entidade que conduziu a negociação coletiva, deixando um contrato que atravessa a queda de divisão sem sofrer redução.

A manutenção de uma receita desse tamanho na Série B cria um diferencial competitivo nesse aspecto. Não significa garantia de acesso e o futebol já cansou de provar que orçamento não sobe tabela sozinho.