O tabu entra em campo no Clássico-Rei?

Foto: Samuel Setubal Pochettino e Matheus Araújo podem ser peça-chave de suas respectivas equipes no primeiro Clássico-Rei de 2025

O duelo entre Ceará e Fortaleza neste domingo chega carregando um dado que tem, naturalmente, participado insistentemente do debate: já são 10 jogos de invencibilidade do Alvinegro sobre o Tricolor, com quatro vitórias do Alvinegro e seis empates.

Um recorte que atravessa quase três anos, envolve jogadores que ainda estão nos dois elencos e ajuda a moldar o ambiente do Clássico-Rei, ainda que, na prática, o jogo não tenha peso direto na tabela e nem influência na classificação para as semifinais do Campeonato Cearense. É justamente aí que nasce o paradoxo. Do ponto de vista competitivo, vale pouco. Do ponto de vista simbólico e da rivalidade, vale muito.

Os elencos mudaram, ainda que parcialmente. Há remanescentes dos dois lados que viveram esse período sem derrotas do Ceará, mas a realidade é outra. As comissões técnicas, por exemplo, são novas após os rebaixamentos para a Série B confirmados com Léo Condé e Martín Palermo.

Mozart Santos comanda o Ceará, Thiago Carpini dirige o Fortaleza. Ambos conhecem a rivalidade apenas de fora, até porque nenhum dos dois disputou um Clássico-Rei como treinador ou jogador. Isso, por si só, já cria um cenário diferente, quase inaugural e aumenta a responsabilidade neste início de temporada.

O tabu, então, não passa incólume pelo ambiente, de forma alguma. Para a torcida do Ceará, ele virou motivo de orgulho e confiança, uma espécie de escudo emocional. Para a do Fortaleza, tornou-se incômodo permanente.

Talvez não por acaso, uma das críticas mais recorrentes do torcedor do Tricolor nesse período foi dura e direta: apesar de ter elencos tecnicamente superiores em alguns momentos, o time não soube jogar clássico, não entendeu o tamanho do jogo, não se impôs quando mais precisava.

Essa crítica não desapareceu com a mudança de temporada. Pelo contrário. Ela acompanha o Fortaleza neste início de reconstrução, com um elenco que mistura jogadores remanescentes da queda e novos contratados — ainda poucos, é verdade, diante da necessidade clara de reforços.

Vencer o Ceará agora não resolveria problemas estruturais, mas mudaria a narrativa. Daria outra conotação a esse grupo que está sendo formado e funcionaria como um marco emocional importante.

Para o Ceará, o raciocínio é inverso. Manter o tabu significa preservar uma invencibilidade construída ao longo de quase três anos, algo raro em confrontos tradicionalmente tão equilibrados.

Perder agora significaria não apenas uma derrota pontual, mas o fim de um símbolo que fortaleceu o clube e sua torcida em sucessivos confrontos. E é aí que surge a pergunta inevitável: o tabu entra em campo?

A minha resposta mais honesta é que não entra no placar, não faz gol, não marca, não corre. Mas fica presente de outra forma.

Ele tem potencial de pesar no aspecto psicológico, influenciar na leitura da partida, moldar a ansiedade de um lado e a confiança do outro. Pode travar quem precisa vencer e dar tranquilidade a quem sabe que, historicamente, tem levado vantagem.

No fim das contas e das análises teóricas e especulativas sobre o maior jogo que temos, o Clássico-Rei segue como sempre: uma partida capaz de ignorar contextos, momentos, tabelas e moldar heróis e vilões para os torcedores, sempre atentos.

E apesar da ausência de valor classificatório, carrega consequências emocionais evidentes simplesmente porque tem vida própria imensa.



