Mozart e Carpini: aula de respeito mútuo após o Clássico-Rei

Foto: FCO FONTENELE e DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Mozart Santos, treinador do Ceará e Thiago Carpini, técnico do Fortaleza

Ceará e Fortaleza disputaram, no domingo passado, o primeiro Clássico-Rei da temporada, um 0 a 0 com boas atuações defensivas e nenhuma criatividade ofensiva. Um dos pontos mais interessantes do pós-jogo esteve no comportamento dos treinadores durante as entrevistas coletivas. Thiago Carpini e Mozart foram extremamente respeitosos e cuidadosos ao se referirem ao rival.

Nas análises, cada um abordou aspectos distintos da partida. Mozart, por exemplo, elogiou bastante o sistema defensivo do Fortaleza. Já Carpini trouxe o Ceará para uma análise mais ampla ao explicar por que o clássico não foi tão proeminente em chances de gol.

Em ambos os casos, as referências ao adversário foram sempre feitas de forma respeitosa, demonstrando um profissionalismo condizente com a carreira dos dois treinadores e com o peso histórico do confronto.

Esse comportamento chamou atenção especialmente por contrastar com atitudes vistas dentro de campo, quando alguns jogadores acabaram entrando em uma pilha desnecessária e tola, com empurra-empurra, provocações e excesso de reclamações em relação à arbitragem.

Fora do gramado, porém, os dois técnicos se mantiveram alheios a esse tipo de situação, o que pode ser considerado um ponto positivo e um indicativo de que ambos estão alinhados com valores como respeito ao jogo e ao esporte.

A expectativa é de que essa postura se mantenha nos próximos clássicos. Isso pode acontecer em breve, já que Fortaleza e Ceará são amplamente favoritos nas semifinais contra Ferroviário e Floresta, respectivamente.

Outro ponto relevante em relação aos treinadores é que o empate acabou preservando os trabalhos neste início de temporada. Uma derrota poderia gerar desconfiança precoce, mas esse cenário foi evitado.

O resultado manteve intactos os projetos iniciais, ainda que os contextos sejam diferentes. Carpini enfrenta mais dificuldades no Fortaleza, que passa por um processo de reformulação, com muitas saídas e ainda à espera da chegada de novos jogadores.

O Ceará, sob o comando de Mozart, vive uma situação mais estável, com menos mudanças de planejamento, algo que se explica também pelo perfil distinto dos elencos das duas equipes na Série A do ano passado.

A Federação Cearense de Futebol, os clubes e o Governo do Estado ainda têm tempo para se acertarem em relação aos jogos de volta das semifinais do Campeonato Cearense. Ceará e Fortaleza vão atuar como mandantes fim de semana de 21 e 22 de fevereiro, e existe uma portaria que proíbe a utilização da Arena Castelão em dois dias consecutivos para partidas.

Assim, há margem suficiente para que os dirigentes discutam o cenário com antecedência. As possibilidades passam por uma eventual abertura de exceção por parte do Governo ou, caso isso não seja possível, por um acordo entre Federação e clubes para encontrar a melhor solução logística.

O que é fato é que, conhecendo previamente tanto as datas quanto o problema enfrentado no ano passado em situação semelhante, o tema precisa ser tratado o quanto antes, com tranquilidade e transparência.

No ano passado, a condução do tema acabou marcada por um festival de acusações, dúvidas e mudanças de posicionamento. Justamente para não repetir esse cenário, o mínimo que se espera é que ocorra diálogo prévio entre todas as partes envolvidas, evitando desgastes totalmente desnecessários.



