Jogos manipulados caem, mas número ainda é muito alto

A redução no número de jogos suspeitos de manipulação em 2025 é um dado importante e que merece ser reconhecido, mas não celebrado de forma ingênua, para ficar claro.

Os números mais recentes, divulgados nesta semana no relatório da Sportradar, empresa de tecnologia que ganha dinheiro monitorando as fraudes, indicam queda de 15% nos casos ligados ao futebol em relação a 2024, sinalizando que fiscalização e educação começam a surtir algum efeito.

Ainda assim, a manipulação de resultados segue como uma ameaça tenebrosa e desanimadora, muito longe de estar sob controle no esporte mundial.

Apesar da diminuição citada, o futebol continua liderando, com folga, o ranking de modalidades mais afetadas, até porque se trata do esporte mais popular do planeta, então não há surpresa neste ponto. Foram mais de 600 partidas sinalizadas em 2025, quase o triplo do segundo esporte da lista, o basquete, com cerca de 230.

Em termos práticos, isso significa que, globalmente, um em cada 326 jogos de futebol apresentou indícios considerados relevantes de interferência no resultado. O dado por si só deixa claro: o problema está bem longe de ser resolvido ou restrito a episódios isolados. Segue ocorrendo o tempo todo, inclusive em campeonatos de primeira divisão.

O cenário é desigual entre regiões. Europa e América do Sul registraram quedas importantes, o que aponta para a eficácia de medidas mais rígidas, integração entre entidades esportivas e maior controle sobre o mercado de apostas, que também tem interesse direto que não haja manipulação, até porque, quando isso ocorre, as casas de apostas têm prejuízo.

Por outro lado, houve crescimento expressivo de casos em regiões consideradas emergentes, especialmente na África, além de aumentos relevantes em modalidades como tênis, tênis de mesa e críquete.

Tal deslocamento é revelador evidente de um padrão já conhecido: quando o cerco aperta em mercados mais estruturados e profissionais, os esquemas buscam ambientes com menor fiscalização e maior vulnerabilidade.

A própria Sportradar destaca que mais de 99% dos eventos monitorados permanecem limpos, mas aqui está o problema grave: o percentual restante, apesar de pequeno, já é suficiente para comprometer completamente a credibilidade de competições inteiras, especialmente em um negócio que movimenta bilhões, gera influência nas apostas, patrocínios e a confiança do público.

No Brasil, o debate precisa avançar com mais firmeza. O que vemos, na realidade, são punições leves pelo tamanho da questão. Investigações recentes mostram que o país ainda convive com tentativas recorrentes de fraude esportiva, muitas vezes ligadas ao mercado de apostas, notadamente o de cartões amarelos. Só que não deve haver espaço para condescendência, de forma alguma.

A única resposta aceitável é a adoção de tolerância zero: casos comprovados devem resultar em banimento definitivo dos envolvidos, sejam atletas, dirigentes ou intermediários. Manipular resultados não é um erro esportivo, mas um ataque bizarro e direto à essência do jogo. Não há como dar segunda chance para isso, de forma alguma.

Defendo isso simplesmente porque preservar o esporte significa proteger não apenas competições e clubes, mas também as bilhões de pessoas que acompanham, consomem e acreditam na legitimidade do espetáculo. A queda nos números é um passo na direção certa, mas o caminho ainda é longo e tem a impunidade, especialmente no Brasil, como fator a ser atacado urgentemente.



