Ferroviário e Floresta precisam ser perfeitos para chegar à final

Foto: IAGO FERREIRA / Ferroviário AC O Ferroviário de Nuno Pereira encara o Fortaleza amanhã

Todo mundo já sabe, mas não custa lembrar o contexto das finais do Campeonato Cearense: desde 1996, o torneio termina nas mãos de Ceará ou Fortaleza. São quase três décadas de hegemonia absoluta.

Não é coincidência, obviamente, até porque o cenário tem relação com orçamento, estrutura, folha salarial, qualidade do elenco, capacidade de reposição. É, portanto, uma diferença real e profunda.

Em tal circunstância, Ferroviário (contra o Fortaleza, no sábado) e Floresta (diante do Ceará, no domingo), ambos no Presidente Vargas, entram nos jogos de ida das semifinais.

Ambos jogam mais leves, claro. Não porque não se importem, muito pelo contrário, mas porque o peso é diferente. Para Fortaleza e Ceará, cair na semifinal é crise absoluta e a pressão seria enorme para cima de diretorias e comissões técnicas.

Para Ferroviário e Floresta, chegar até aqui é totalmente coerente com o tamanho do investimento e qualquer coisa além disso seria estupendo. Ocorre que, para vaga na final, será preciso a perfeição e não em apenas uma partida, mas em duas, o que torna tudo ainda mais complicado. A margem de erro é quase zero, atuando no limite, com um nível de concentração e eficiência enormes.

Está aí, então, o desafio hercúleo inicial para os técnicos Leston Júnior e Nuno Pereira: manter Floresta e Ferrão, respectivamente, vivos na disputa depois do confronto inicial do fim de semana carnavalesco. Placares dilatados resolvem a semifinal antecipadamente, transformando o segundo jogo em protocolar.

Chuva de gols sem precedente na Série A

Nos primeiros 25 jogos do Campeonato Brasileiro 2026 foram marcados 82 gols. É uma média altíssima de 3,28 tentos por partida, algo muito incomum no futebol brasileiro dos pontos corridos.

Para se ter uma ideia, no ano passado, a média de gols ficou em 2,52 por jogo, a décima maior do torneio disputado em pontos corridos. A única vez que a competição, com tal regulamento, passou de três gols de média foi na edição de 2005, com 3,13 tentos por confronto.

Mais 3!

1. Foi ótima a entrevista coletiva do zagueiro Gilmar, do Ceará, nesta semana. Apesar da juventude, mostrou a personalidade madura que tem feito dele destaque no Campeonato Cearense.

2. Elogiado pelo técnico Mozart e pelos companheiros, Gilmar contou que sonhava em jogar pelo Alvinegro no Castelão. Das arquibancadas para vestir a camisa do clube de coração, uma história bonita e marcante, executando uma promessa que tinha feito para o pai.

3. O Ceará tem revelado ótimos zagueiros na sua base. Claro que ele ainda vai ser testado em competições e jogos mais duros, mas seu começo tem sido excelente. Alto, técnico, bom na bola área e na antecipação, com qualidade para sair jogando. Tem um grande futuro.



