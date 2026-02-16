Ceará e Fortaleza resolveram semifinais com total autoridade

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC O Fortaleza venceu o Ferroviário no estádio Presidente Vargas no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Cearense.

Fortaleza e Ceará confirmaram o roteiro mais previsível e lógico do Campeonato Cearense. No sábado, o Fortaleza fez 2 a 0 no Ferroviário (Bareiro e Vitinho). No domingo, o Ceará aplicou 3 a 0 no Floresta (Rafael Ramos e Vina duas vezes). Dois resultados que não deixam margem para dúvida sobre a superioridade técnica dos rivais.

É verdade que o Fortaleza encontrou mais resistência. O Ferroviário competiu, pressionou e exigiu boas defesas de Brenno, sobretudo no primeiro tempo. Houve momentos de desconforto. Mas quando a diferença de elenco e repertório ofensivo apareceu, o Tricolor tratou de resolver. Foi um jogo que também mostrou que os novos reforços de Carpini chegaram com vontade de ajudar.

O Ceará, por sua vez, foi ainda mais contundente. Impôs ritmo, intensidade e eficiência. O 3 a 0 traduziu o que se viu em campo: controle, força ofensiva e pouca margem para reação do adversário. Foi um domínio absoluto diante de um Floresta sem nenhum repertório ofensivo.

Desde 1996 o título estadual não escapa da dupla, e mais uma vez a história vai se repetir. É verdade que Fortaleza e Ceará ainda têm o segundo jogo da semifinal, mas apenas uma hecatombe sem precedentes impede mais um Clássico-Rei na final.