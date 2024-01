O futuro é não-linear

Foto: Camilla Albano/ Acervo pessoal Gal Kury é consultora de Marketing, palestrante, facilitadora de treinamentos e Professora Universitária com mais de 30 anos de atuação com foco em Marketing Estratégico, Planejamento e Inteligência de Mercado

Há mais de um século acontece em New York a feira promovida pela NRF - National Retail Federation - Retail´s Big Show - que traz muitos insights sobre o futuro do varejo para todo o mundo. Uma das tendências que foram destaque é o Recommerce, ou, utilizando um neologismo, Recomércio - o mercado de itens de segunda mão. Com a crescente preocupação dos consumidores com questões ambientais e sociais, o tema da sustentabilidade e responsabilidade social está em alta no varejo. Segundo a ThredUp, uma das maiores plataformas de recomércio do mundo, esse mercado deve crescer 11 vezes mais rápido do que o varejo tradicional nos próximos cinco anos, chegando a 77 bilhões de dólares em 2025.

Gigantes do varejo como Amazon e Best Buy já faz um tempo estão vendendo livros, tablets, eletrônicos e smartphones usados. Marcas de roupas consolidadas como Patagônia e a Anthropologie também incorporaram itens de moda pouco usados e a IKEA tem em seu mix, móveis de segunda mão.

Mas afinal, o que mudou para alavancar este mercado de forma tão intensa? Investimentos bilionários, interesse de grandes players mundiais e o mais importante: endosso de celebridades, capilaridade, espaços confortáveis, modernos e o interesse de consumidores. O ponto é que as pessoas estão aderindo a essa ideia. Aqui no Brasil assistimos ao nascimento de vários negócios como brechós de luxo com sócias famosas, franquias de lojas de roupas usadas e roupas infantis, brinquedos e outros itens.

O Marketing ajuda a embalar de forma mercadologicamente atraente o cenário, trazendo expressões como: "gently used" "previously loved" - "usado com cuidado" e "anteriormente amado", descrevendo produtos que foram usados, mas estão em bom estado, com pouco desgaste, ou uma maneira elegante e sentimental de se referir a itens que têm uma história prévia.

O fato é que o conceito de consumo não-linear vem desafiar a ideia tradicional de consumo, promovendo práticas mais sustentáveis e convidando os consumidores a pularem etapas, ao invés do compra-usa-descarta. O planeta agradece. Para o hoje e o amanhã.