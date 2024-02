Vocês já devem ter notado em algumas embalagens de alimentos um selo que traz um desenho de uma lupa avisando: alto em açúcar adicionado, sódio e gordura saturada. Estas modificações, segundo a Anvisa, fazem parte da RDC 429/2020 e a IN 75/2020 sobre rotulagem nutricional, que entraram em vigor em 9 de outubro de 2022, e têm como objetivo facilitar a compreensão das informações nutricionais presentes nos rótulos dos alimentos, buscando oferecer maior clareza e auxiliar o consumidor a realizar escolhas alimentares mais conscientes. A rotulagem nutricional frontal impacta positivamente a saúde e as escolhas dos consumidores, enquanto desafia as empresas a se adaptarem às demandas crescentes por transparência e opções mais saudáveis.

O impacto da prática é significativo tanto para as empresas quanto para os consumidores. Empresas que fornecem informações claras e transparentes sobre a composição nutricional de seus produtos podem construir uma reputação positiva entre as pessoas preocupadas com a saúde. Muitas empresas, para evitar avaliações negativas, decidem até por reformular seus produtos para torná-los mais saudáveis. Ponto para nós!

Os consumidores, por sua vez, valorizam empresas que são transparentes sobre suas práticas. A transparência constrói confiança e a confiança leva a fidelidade. Marcas autênticas comunicam de maneira simples seus valores e compromissos e nós, consumidores, estamos de olho em marcas que demonstrem consistência e integridade em suas ações.

O poder em promover mudanças positivas por meio de suas escolhas de compra está nas mãos dos consumidores. A conscientização, transparência e autenticidade desempenham um papel decisivo nesse processo, à medida que buscam alinhar seus hábitos de consumo com seus princípios pessoais e valores éticos.

É a era do Truth Telling, uma evolução do Story Telling, que está relacionado à prática de comunicar informações de maneira precisa, honesta e transparente, promovendo uma base sólida para a confiança e a compreensão mútua. Assim, todos ganham. PS: Valeu, Julie, pela inspiração.