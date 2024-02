Carnaval no Brasil é também sinônimo de beldades à frente das baterias das escolas de samba, atraindo olhares e comentários de milhões de pessoas nas mídias. Uma destas estrelas em particular, a atriz Paola Oliveira, foi assunto recorrente com sua presença em uma engenhosa fantasia de onça, mostrando muito samba no pé, cheia de energia, alegria e sensualidade. Somente o vídeo do desfile com ela, ultrapassou 70 milhões de visualizações, o mais assistido das redes no carnaval.

Quebrou a internet. Mas por que ela dominou a atenção? Faz pouco tempo, quando ela surgiu radiante no ensaio da escola, foi alvo de comentários dizendo que ela estava "gorda", "fora de forma", entre outros impropérios. Agora, ao aparecer esplendorosa, segura, confiante e feliz, ela deu a resposta aos haters e ainda sentenciou: "depois de tantos anos de uma carreira pública, eu posso dizer que prefiro ser livre a virar refém de um personagem ou do que as pessoas esperam de mim.".

A noção de que celebridades devem aderir a padrões específicos de beleza está profundamente enraizada na cultura popular, levando a um escrutínio implacável de seus corpos. Plataformas online parecem com uma enorme arena anônima para indivíduos expressarem vorazmente suas opiniões, tal qual leões famintos.

O fenômeno do Body Shaming (vergonha do corpo) representa uma realidade ameaçadora na sociedade atual, marcada pela crítica e julgamento negativo do corpo. Esta prática não apenas perpetua estereótipos prejudiciais de beleza, mas também mina a autoestima e o bem-estar psicológico de indivíduos. Em contrapartida, o movimento Body Positive (positividade corporal) surge como um antídoto poderoso contra o Body Shaming, promovendo a aceitação e incentivando as pessoas a celebrarem seus corpos através de uma visão mais amorosa e menos crítica, promovendo a autoestima independentemente das características físicas.

Ao reavaliar nossas expectativas sociais e as maneiras como interagimos com celebridades online, há esperança para promover um ambiente que priorize saúde, empatia e, principalmente, gentileza.