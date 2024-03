Professora, queria perguntar uma coisa. É... o que era mesmo? A senhora pode repetir este conceito? Puxa, nem lembrava que era para entregar hoje... Situações como essa vem se repetindo cada vez entre alunos entre 18 e 25 anos, e eles mesmo têm relatado como vem enfrentando dificuldades em memorizar conceitos e informações. O que está acontecendo afinal com os jovens?

Em um mundo cada vez mais conectado, enfrentamos um desafio sem precedentes: o excesso de informações. E estamos falando não apenas de uma questão de quantidade, mas também de velocidade e complexidade. As mídias sociais, por exemplo, alimentam os usuários com uma corrente ininterrupta de conteúdo. Este fluxo constante exige uma atenção contínua, dividindo a capacidade cognitiva e afetando a memória. A questão central é: como essa enxurrada de dados está influenciando a habilidade dos jovens de reter informações significativas, concentrar-se em tarefas específicas e manter um nível saudável de atenção em suas atividades diárias?

O excesso de informações pode levar a um fenômeno conhecido como "fadiga de decisão", onde a qualidade do processamento cognitivo e da tomada de decisões diminui devido ao cansaço mental. Pesquisas na área de psicologia cognitiva têm demonstrado os efeitos do excesso de informações na memória e cognição. Um estudo conduzido pela Universidade de Stanford abordou a piora na compreensão e retenção de informações influenciado por multitarefas intensivas em meios digitais. Outro estudo, publicado no Journal of Applied Psychology, sugere que a sobrecarga de informações pode diminuir significativamente a capacidade de foco e atenção.

E assim nossos jovens vão "boiando" na superficialidade e perigosamente caminhando para um cenário no qual os efeitos da dispersão e da falta de foco se estendem para além do ambiente acadêmico e profissional, afetando também a vida pessoal e social. Diante desses desafios, torna-se essencial desenvolver estratégias que ajudem os jovens a gerenciar o excesso de informações e a melhorar a concentração e atenção.