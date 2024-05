Privacidade em desafino

Foto: Camilla Albano/ Acervo pessoal Gal Kury tem mais de 30 anos de atuação com foco em Marketing Estratégico

A música sempre foi uma parte integral da minha vida. Desde os discos de vinil até a era dos formatos digitais. O advento dos serviços como o Spotify, trouxeram a possibilidade de explorar uma infinidade de músicas. Minhas playlists se tornaram ainda mais diversificadas, e eu simplesmente adoro a conveniência de acessar minhas preferencias musicais de qualquer dispositivo. Minha biblioteca do Spotify é um reflexo cuidadoso de escolha dos meus gostos musicais, variando do rock clássico ao jazz, MPB, soul, entre tantos outros gêneros.

No entanto, um incidente recente com minha conta do Spotify destacou as vulnerabilidades que enfrentamos na era digital. Um dia, notei algo incomum. O algoritmo do aplicativo, que sempre recomendava músicas alinhadas aos meus gostos, começou a sugerir gêneros pelos quais eu não tinha o menor interesse. A princípio, ignorei como um pequeno erro. No entanto, quando verifiquei meu histórico de escuta, fiquei chocada ao encontrar números astronômicos: mais de 1.700 horas de música em maio e mais de 900 horas em abril. Ficou claro que alguém mais estava usando minha conta.

Percebendo a situação, imediatamente saí do aplicativo, gerei uma nova senha e desconectei todos os dispositivos da minha conta. Após reconectar, o problema parecia resolvido. Porém, mensagens como "seus artistas favoritos sentem sua falta" continuaram a aparecer, sem relação com minhas preferências reais...

Esse incidente foi um lembrete claro das vulnerabilidades inerentes às nossas vidas digitais. Embora a conveniência dos serviços de streaming seja inegável, esta desagradável experiência não foi apenas um pequeno incômodo: foi uma violação do meu espaço pessoal e um lembrete da necessidade de medidas robustas de segurança digital.

Saber que alguém estava usando minha conta sem meu conhecimento me deixou uma sensação de impotência e fragilidade. Soou como um alerta claro de como estamos expostos na era digital, onde nossas informações pessoais e preferências podem ser acessadas e exploradas por outros. E sem consentimento.