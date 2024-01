Os acenos de Ciro para os bolsonaristas

Foto: Carlus Campos Guálter 14012024

.

Há quem estranhe posições recentes de Ciro Gomes, candidato à presidência da República pelo PDT em 2022 (e três outras ocasiões eleitorais anteriores), que parecem colocá-lo numa linha de pensamento muito próxima àquela ocupada por bolsonaristas quando se trata de analisar os eventos políticos da atualidade. Especialmente quando relacionados aos movimentos do governo petista de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu, porém, não estranho.

O que acontece pode ser visto como resultado natural de um cálculo político que passou a ser feito por Ciro e seu entorno. Nele, se vislumbra como muito provável a exclusão de Jair Bolsonaro das próximas temporadas eleitorais, diante das várias ações que responde na justiça e o acúmulo de provas contra ele que indicam sua inelegibilidade quase como inevitável, permitindo que se projete, a partir disso, uma multidão de eleitores desorientados pela perda de sua referência prioritária de voto já para a próxima disputa presidencial. Alguém precisa ocupar o vácuo que se anuncia para daqui a pouco e o que o pedetista cearense começa a fazer é levantar o dedo para se insinuar como uma alternativa a considerar na hora oportuna.

É o que pode explicar, por exemplo, a forte crítica de Ciro ao evento realizado no último dia 8 de janeiro em Brasília, pelo que considera "exploração política desonesta", claro que referindo-se ao presidente Lula. Uma música para os ouvidos sensíveis dos bolsonaristas e, certamente, que haverá de ser considerada em momento futuro, se as circunstâncias vierem a permitir. O pedetista também atacou os atos do ano passado, em si, definindo-os como "vandalismo", mas o essencial que as pessoas que adoram o ex-presidente gostam de ouvir foi dito e está registrado.

Até porque se deve olhar o quadro no seu todo. É com o mesmo sentido que um aliado e correligionário importante de Ciro Gomes, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, também envia sinais ao movimento bolsonarista no sentido de uma aproximação. Ou, pelo menos, de uma redução no distanciamento até o ponto em que, quem sabe, podem estar juntos no mesmo palanque ainda em 2024. No primeiro turno parece um pouco difícil, mas para a eventualidade de uma segunda etapa eleitoral já não se entende a ideia como tão estapafúrdia.

Leia mais A última fortaleza de Ciro Gomes Sobre o assunto A última fortaleza de Ciro Gomes

Inclusive considerando que na Câmara de Fortaleza e na Assembleia Legislativa os aliados de Sarto e Ciro têm atuado junto com a direita bolsonarista com muita frequência. Pode-se dizer que incômodo não há, hoje, com a ideia de uma convivência política entre os dois grupos, de parte a parte, inclusive. Aliás, o ex-deputado Raimundo Gomes de Matos saiu do palanque estadual de 2022, candidato que foi a vice-governador pelo PL, direto para o comando da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) em Fortaleza. Sem choro e sem crise.

Alguém poderá lembrar, finalmente, que Ciro não busca mais votos e, decepcionado com o que aconteceu na última campanha (foi opção de apenas 3,05% dos eleitores para presidência), anunciou-se aposentado da política eleitoral. Problema de quem acreditou, muito embora seja certo que o pedetista se cercará melhor de algumas certezas para entrar numa nova aventura do gênero. Uma delas é de que o risco de sair humilhado, como aconteceu da última vez, seja reduzido. O apoio de um movimento eventualmente desprovido de sua principal liderança, por razões legais, pode lhe dar essa garantia.

O papel do tucano

Para o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), é coisa de quem quer "terceirizar responsabilidades" a proposta do governador Elmano de Freitas de buscar e fortalecer parcerias com as prefeituras para uma política de segurança mais ampla no Ceará. O petista falou em iluminação pública, citou a recuperação de praças, o fortalecimento das guardas municipais, de fato, apontando para ações e competências mais afeitas às prefeituras. A verdade é que o tucano, que um dia foi aliado, pegou lugar na primeira fila dos escalados para os momentos de respostas contundentes aos adversários dos inquilinos atuais do Paço Municipal.

O abandono aconteceu

Uma parte da crítica de Élcio tem total procedência: o governo estadual parece ter largado o programa Ceará Pacífico, que tem no conceito central a ideia de ação integrada entre os órgãos estaduais, exatamente o que Elmano se queixou de estar sentindo falta na primeira reunião com assessores que comandou no ano e que teve na pauta cenário da segurança pública. "Abandonaram e desacreditaram o programa", queixa-se o vice-prefeito, que deve ser cobrado apenas pelo fato de ter esperado chegar à oposição para colocar a boca no trombone, oren na essência sua crítica procede.

O governador quer respostas

Irritou bastante o governador Elmano de Freitas a proliferação de imagens e notícias sobre violência e insegurança no litoral cearense que cercaram o festivo período de passagem do ano. Em especial aquele vídeo que ganhou as redes sociais e o mundo onde uma dupla tenta interromper, de armas nas mãos, um passeio turístico na paradisíaca praia do Cumbuco. Não foi coincidência ou resultado de uma agenda previamente definida que a primeira grande reunião do ano focou no tema segurança pública, cobranças foram fortes e se captou um tom de ameaça no sentido de reverter a coisa, sob pena de mudanças acontecerem.

Uma agenda a favor

Anunciada várias vezes para essa mesma agenda, espera-se que finalmente se confirme na semana a vinda do presidente Lula ao Ceará para reafirmação política daquilo que a burocracia parece ter encaminhado muito bem até hoje: a instalação em Fortaleza de uma unidade do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA de tantas propagandas. É um gol do ministro de Educação, Camilo Santana, que, sob muita pressão interna e externa, tenta emplacar uma agenda positiva que lhe ofereça dias mais tranquilos na cobiçada cadeira onde se encontra sentado.

Em Caucaia, o jogo zerou

Por razões óbvias, olha-se muito para Fortaleza quanto ao cenário eleitoral de 2024. Porém, o caso de Caucaia vai ganhando cores extras com a saída do páreo do prefeito Vitor Valim, recém filiado ao PSB. Era um problema a menos para a articulação política do governo estadual considerando que a ideia de reeleição do atual ocupante do cargo pacifica uma parte boa da base, pelo menos. Sem Valim, que alegou justificadas razões pesoais (acaba de perder uma filha), a "briga" foi reaberta e exigirá calma para não virar confusão. O prefeito gostaria que o candidato fosse seu líder na Câmara, o vereador Vanderlan Alves (do União Brasil, mas tendente a usar a janela para buscar uma sigla aliada), embora, na realidade política, a deputada Lia Ferreira Gomes (hoje ainda no PDT, o que parece ser um problema a resolver) tenha aberto um corpo de vantagem e seja a favorita.

Capelli e as incertezas

A solução que está encaminhada para o ainda secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, transformando-o em assessor principal para a área do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), a convite deste, precisará de tempo para ser compreendido como uma boa saída. A verdade é que ele ficou grande demais para permanecer onde estava, como um sub - mesmo que Ricardo Lewandowski o quisesse e ele não quer - depois da atuação firme na crise de 8 de janeiro do ano passado, mas não tinha ainda tamanho para virar sucessor natural de Flávio Dino. A bronca que o jornalista de formação tende a comprar no Rio é das grandes, diga-se.