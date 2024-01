A peleja do fato contra as versões ruins

Foto: carlus campos 2801gualter

Para quem está há mais tempo na estrada tem sido difícil lidar com algumas nuances novas do debate político, na maneira como acontece. Para cada fato importante que se registra abre-se uma guerra de versões que envolve, de um lado, o mau intencionado que trabalha na distorção dos fatos para colocá-los dentro dos seus interesses e, de outra, uma maioria incauta que parece disposta a acreditar em qualquer coisa que mantenha viva sua forma de enxergar o mundo.

Para pegar o exemplo de um debate que ganhou destaque, é difícil entender como pode merecer consideração a tese de que acabou atingindo forças de esquerda a anunciada delação de Ronnie Lessa, acusado de ter executado a vereadora Marielle Franco, e que teria apontado o ex-deputado Domingos Brazão como mandante. Uma imagem da campanha eleitoral de 2010, na qual Brazão aparece fazendo campanha em favor da então candidata petista Dilma Rousseff, dá largada à tal versão de que seria um esquerdista, alguns até avançando na sua identificação como petista. Tudo com base apenas naquela isolada e solitária foto.

No entanto, o que se sabe de verdade sobre Brazão? Domingos Brazão é um político fluminense, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, com notórias ligações com as milícias que controlam áreas inteiras do Rio de Janeiro. Um movimento criminoso desde sempre e que quando precisou de apoio na política foi encontrá-la, quando houve, em representantes da direita.

O mais destacado deles, se querem nomes, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, diretamente ou através dos filhos parlamentares. As tais milícias tiveram, em especial na origem, sua simpatia aberta, ainda quando deputado federal, com discurso da tribuna, entrevistas e outras manifestações públicas de entusiasmo com o alegado papel que poderiam desempenhar na defesa das populações periféricas do Rio. Exatamente aquelas que estes grupos mantêm reféns hoje, à base de extorsões, achaques e ameaças, ou, nas situações extremas, de eliminação física de quem se interpõem no seu caminho.

Sem falar na presença de parentes diretos de criminosos ligados às mesmas organizações criminosas no gabinete de Flávio Bolsonaro (hoje senador) na época em que era deputado estadual, casos da mãe e da mulher de Adriano da Nóbrega, um ex-PM que passou a ser um conhecido matador miliciano no Rio e que acabaria morrendo na Bahia, em fuga, vítima de uma troca de tiros durante caçada policial. Uma figura que merecia todas as dúvidas éticas da parte de quem estiver no lado do bem da sociedade e que, ao contrário, teve dos Bolsonaro, além do apoio concreto através do emprego público garantido às parentes, homenagens de todos os tipos que um mandato parlamentar permitia que fossem prestadas.

Sequer é certo, a essa altura, que a tal delação seja um fato ou que Ronnie Lessa tenha assumido o crime, coisa que até hoje ele nega, e até apontado quem o encomendou. Incomoda realmente, ou deve, apenas a reafirmação de um processo danoso à realidade que na nova conjuntura se repete um evento político após o outro. A ideia é, basicamente utilizando-se do mundo sem regras das redes sociais, criar uma versão, espalhá-la com o máximo de alcance e na maior velocidade possível para que ganhe a mente das pessoas e, no mínimo, crie um ambiente de dúvidas onde elas não parecem caber. Infelizmente, para quem prefere trabalhar com os fatos e a verdade, a estratégia em geral consegue atingir seu objetivo. Mesmo que apenas parcialmente, como acontece no caso, porque às vezes o dia-a-dia é concreto demais para ser pintado com outras cores.

O acerto do deputado

O deputado federal André Fernandes (PL-CE) não deveria se sentir obrigado a dar explicação sobre a inclusão de uma prefeitura administrada pelo PT entre aquelas beneficiadas por emendas suas no Orçamento da União. Nem mesmo aos jornalistas. Sua preocupação, que até acredito que tenha, deve ser de acompanhar se a verba federal chegou a Itapipoca, caso em questão, e, principalmente, se atendeu o objetivo de beneficiar a população local. Qualquer coisa a mais do que isso é fumaça política de baixíssima qualidade.

A orientação era outra

Ficando em Itapipoca, a 130 km de Fortaleza e com um dos maiores colégios eleitorais do Ceará, ruim mesmo para o bolsonarismo raiz, dentro da forma como eles pensam as coisas, é a indicação de que a reeleição do prefeito petista Felipe Pinheiro terá o apoio do PL local. É o que tem dito o próprio prefeito, contrariando a orientação que o presidente da executiva estadual, deputado Carmelo Neto, diz ser clara: nenhuma aliança com petista será aceita, em lugar nenhum. Aqui já não se trata de fumaça política, mas de uma realidade objetiva que vai de encontro às palavras enfáticas de quem acha que manda.

De um extremo ao outro

Na linha das incoerências coerentes, o PT fez o barulho possível para abrir suas portas na última sexta-feira ao novo filiado, Marcelo Ferreira Teles, o Professor Marcelão, que vem a ser o atual prefeito de São Gonçalo do Amarante. Oriundo do União Brasil, que tinha sido eleito pelo Pros como aliado fiel do Capitão Wagner, bolsonarista até outro dia. Numericamente um reforço, que melhora as estatísticas partidárias, mas, de outra parte, um movimento que tem gerado incômodos internos diante dos sinais de que a opção tem sido por crescer a qualquer custo. No partido ainda há quem questione se é o caminho mais adequado, por enquanto sem ser muito ouvido.

A volta aos trilhos

O pronto alinhamento do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavacante, com o plano de apoio ao setor anunciado pelo governo Lula, sob críticas de especialistas, não gerou qualquer estranhamento nos corredores do prédio da Barão de Studart, onde há sempre espaço para uma picuinha política. Os tempos de bolsonarismo exacerbado aos poucos vão ficando para trás e já se permite, hoje, que uma ação pública seja analisada à luz do que é o interesse efetivo das empresas e dos empresários. Muita gente lá dentro advertia, faz tempo, que era prejudicial à entidade a mistura de sua pauta de interesse estratégico com a disputa rebaixada pelo poder. Parece que esta voz da consciência finalmente começa a se fazer ouvir.

Líderes e (não) liderados

Por mais conveniente ao momento que seja a postura tranquila do presidente Flávio Torres, a temperatura interna no PDT cearense vai demorar ainda para voltar ao normal. Se é que voltará. O recuo dos deputados estaduais que até receberam cartas de anuência, na época de Cid Gomes, para buscarem outro abrigo partidário e agora decidiram esperar apenas pela janela de 2026 para fazerem o movimento, mudará pouca coisa. A próxima crise anunciada é a escolha do novo líder da bancada na Assembleia, que a cúpula pedetista já decidiu que será um dos três considerados fieis: Cláudio Pinho, Queiroz Filho ou Antonio Henrique. Sobram nove pelo outro lado e, claro, na matemática pura os números não fecham, ficando a dúvida se a matemática política pode operar esse milagre.

O mapa de Guimarães

O desenho da disputa pelas prefeituras no Cariri vai se fechando, especialmente no Crajubar. O deputado federal José Guimarães circulou pela região estes dias e bateu o martelo em relação a algumas dúvidas que perduravam, finalizando alguns entendimentos importantes. O mais barulhento deles indica como caminho sem volta, a essa altura, a candidatura do deputado estadual Fernando Santana em Juazeiro do Norte. Barbalha está pacificado, com apoio à reeleição do recém filiado Guilherme Saraiva, enquanto o Crato ainda renderá alguns cálculos e conversas para ter uma definição. Certeza, apenas, de que o partido terá um nome próprio na cédula.