Foto: Carlus Campos O recado-síntese: Cid Gomes está de volta

O evento festivo programado para hoje, com uma extensa lista de gente que se tornará socialista do dia para noite no Ceará, valerá, mais do que no aspecto numérico, pela necessidade que cria de redesenhar o mapa das influências na nossa política. Como síntese principal dele, é importante dizer que o senador Cid Ferreira Gomes está de volta ao jogo do poder local, pra valer. Até outro dia havia dúvida quanto a isso.

O que aconteceu foi o seguinte: Cid deu um passo em falso na campanha eleitoral de 2022, numa situação em que imaginava estar fazendo uma jogada de gênio. Na ocasião, expressou inconformismo interno com a opção por Roberto Cláudio (defendia Izolda Cela) na escolha do candidato do PDT ao governo, recolheu-se à Serra da Meruoca e lá permaneceu à espera de ser chamado para pacificar a aliança com o PT (e a parcela pedetista que atendia sua liderança direta) numa rearrumação de segundo turno. O problema é que não houve segundo turno, bagunçando a estratégia por completo.

O que o senador faz nesse momento, reaglutinando seu grupo e procurando dar uma demonstração de força política, é sinalizar no sentido de uma volta concreta ao cenário de disputa por espaços após um tempo de discrição conveniente e de afastamento administrado. O tamanho que sua liderança apresentar, através da quantidade de prefeitos, parlamentares (nos níveis diversos) e outros políticos que levar consigo na volta (no seu caso) para o PSB, determinará o volume de sua voz nas conversas que envolverão o ambiente eleitoral já de 2024. Por outro lado, o que acontecer agora, especialmente depois de contabilizados os desdobramentos pelos resultados nas urnas, ajudará a formatar o desenho político eleitoral de daqui a dois anos.

Cid tem um problema extra ainda a resolver, relacionado ao irmão Ciro Gomes, com quem rompeu na temporada de 2022 e de quem segue distante, apesar das muitas tentativas fracassadas de reaproximação, dentro da família e fora dela. Seguindo a situação de momento, mais testado ele se sentirá quanto à sua capacidade de agir distante da confortável sombra que o irmão mais velho e mais famoso por algum tempo lhe garantiu. Reconheça-se que a dependência é bem menor hoje, quase inexistente, mas ainda há e existe uma memória que não pareceria correto da parte dele apagar por completo.

É meio característica dos Ferreira Gomes de vez em quando se anunciarem propensos à aposentadoria da política. Ivo, o mais novo dos irmãos, a caminho de concluir seu segundo mandato como prefeito de Sobral, já anuncia ter como sonho pessoal futuro cuidar de uma pousada em Jericoacoara, longe, portanto, da vida pública. Ciro é useiro e vezeiro em anunciar sua próxima aventura eleitoral como a última, nem aí para o fato de poucos lhe darem crédito diante do fato de já acumular algumas "ameaças" do tipo ao longo de sua trajetória. O próprio Cid andou refletindo um tempo atrás sobre a ideia de deixar os holofotes políticos ao fim do mandato atual de senador, previsto para 2026. Alguém acredita?

"O novo cenário reforça a relevância do partido no contexto estadual, se é que não transforma o PSB na instituição partidária mais relevante no Ceará"" Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, em texto interno de saudação à chegada do senador Cid Gomes e seu grupo político





Waldemir Catanho destacou apoio a Luizianne durante plenária de apoio à pré-candidatura da petista Crédito: TATIANA FORTES/GOV. DO CEARA

Sem medo e sem coação

A presença dele na reunião política que a pré-candidata organizou na sede do PT, durante a semana, já merece, em si, uma atenção destacada. Porém, o secretário de Articulação Política do governo Elmano de Freitas, Waldemir Catanho, foi um pouco além no seu entusiasmado discurso de reafirmação do apoio pessoal à deputada federal Luizianne Lins na disputa interna para definir a candidatura à prefeitura de Fortaleza em 2024. "Ninguém está aqui por medo, coagido, para receber nada", disse. É possível interpretar, tratando-se ainda de um discurso voltado para o público doméstico, que há alguém fazendo uso do medo, da coação e da oferta material para formar público em seus atos na pré-campanha petista. Quem? Com quais respaldos?

A fábula do Capitão

O Capitão Wagner (União Brasil) faz um grande esforço para demonstrar que consegue falar além do tema da segurança pública. Aliás, para isso é que cumpre estágio como secretário de Saúde de Maracanaú, a convite do aliado e correligionário Roberto Pessoa, como forma de demonstrar capacidade de gestão para além do setor de onde é originário. É mais forte do que ele, porém, e assim que pipocaram as notícias de um toque de recolher no Pirambu determinado por uma facção, em luto pela morte do seu líder, o pré-candidato em Fortaleza pegou o carro e correu para o bairro, circulando por suas ruas para mostrar vários estabelecimentos comerciais fechados. Não sei o que pode fazer um prefeito de maneira objetiva em tais casos, mas, como diz a fábula conhecida, "é da sua natureza".

O poder das mulheres

Há determinados registros que nos obrigamos a fazer, digo do meu sentimento pessoal, um tanto envergonhados. Desde a última quinta-feira que o Consórcio de Governadores do Nordeste está sob presidência da potiguar Fátima Bezerra (PT), que, assim, se torna a primeira mulher a ocupar o posto desde quando o grupo foi criado. Agora, como entender isso num contexto em que as mulheres representam mais da metade do eleitorado e que são, igualmente, maioria (mesmo que por vírgula) da totalidade da população brasileira? Trata-se de uma distorção grave da nossa sociedade que a política, com sua capacidade amplificadora e exemplar, ajuda a denunciar através dos exemplos práticos que oferece.

Um encontro de contas marcado

A Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte voltou aos trabalhos em ritmo forte e já definiu sua pauta prioritária de reinício: a saída do município do Consórcio de Saúde do Cariri. A alegativa do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) de que foi uma medida econômica, alegando que o dinheiro vai render mais e o atendimento à população se manterá no mesmo nível, não convenceu a Casa, que já aprovou convite à secretária da área, Andrea Bonfim, para ela apresentar sua matemática que indicaria os tais ganhos. Falta só a definição da data pelo presidente da mesa, Capitão Vieira Neto (MDB), e a expectativa é de uma sessão tensa, porque os números que aparecem nas contas oposicionistas são muito divergentes. E preocupantes.

Uma resposta dura virá

É forte a disposição da mesa diretora da Câmara de Fortaleza de não deixar barato o triste episódio da abertura dos trabalhos. Tensão faz parte, discursos agressivos também, mas não dá para conviver com situações em que, como aconteceu, se chega às vias de fato. O presidente Gardel Rolim (PDT), para além da contrariedade política com tratamento dado ao seu aliado prefeito José Sarto, organiza as coisas para chamar os colegas de comando do legislativo para uma reunião coletiva onde medidas drásticas serão acertadas. Fosse eu um dos envolvidos estaria preocupado com as consequências daquela bagunça parlamentar.

Milei cedeu, mas venceu

Governo, aqui ou em Buenos Aires, é governo. O presidente Javier Milei, da Argentina, conseguiu uma primeira vitória política importante ao aprovar seu superdecreto na Câmara de Representantes, mesmo com um placar apertado de 144 votos (precisava de 129) a favor e 109 contra. O problema: a bancada que lhe é realmente fiel, eleita na sua coligação, tem apenas 15% das cadeiras, o que exigiu da parte do inflexível político que negociasse a retirada de trechos mais polêmicos - em números a quantidade de artigos caiu à metade. A versão aprovada exclui pontos para o libertário Milei importantes, por exemplo, retirando muitas empresas da linha de privatização, em especial a YPF, a Petrobras deles. No entanto, diz a literatura, o feio mesmo em política é perder e, na primeira batalha, ele ganhou.