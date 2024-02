É hora de transparência, Transparência

Foto: Dias Toffoli suspende multa da Novonor, antiga Odebrecht

Faz alguns dias, a Transparência Internacional divulgou relatório acerca da realidade da corrupção nos países e apontou forte em direção ao Brasil. Sua constatação: o País regridiu na percepção sobre o tema entre os anos de 2022 e 2023, em dez posições de acordo com o ranking que elabora a cada temporada. Uma análise um tanto subjetiva, que considera fatores não necessariamente mensuráveis no plano quantitativo, mas que a comunidade global leva a sério, considera.



Vozes oficiais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, além de apoiadores políticos, aliados etc, reagiram com muitas críticas e questionamentos ao levantamento da ONG. Dentre outras coisas, pela inclusão entre os pontos apontados como determinantes para piora do processo a forma como se deu, no ano passado, o preenchimento de vagas no Supremo Tribunal Federal e para o comando da Procuradoria Geral da República. A avaliação é de que as escolhas tiraram um pouco da autonomia do Judiciário, entendendo-se as nomeações como "políticas".



Os anos anteriores de Jair Bolsonaro no poder é que carregam mais negativamente a imagem brasileira, deve-se ressaltar quanto ao documento da Transparência Internacional que revoltou autoridades brasileiras e seus apoiadores. Porém, o sentido deste texto é, a partir do caso, analisar uma situação posterior que envolveu a ONG e sugerir a ela que absorva melhor ações que a coloquem como alvo. Dentro do que cobra das instâncias que se propõe a fiscalizar.



Falo da decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, que determinou a investigação de um acerto meio confuso e obscuro, de fato, entre a Transparência e a operação Lava Jato, através do qual aconteceria uma transferência bilionária à ONG. Dinheiro originário das multas, uma parcela delas, cobradas de delatores e acusados de desvios de recursos públicos brasileiros. Sabe-se pouco do tal acordo e aquilo que chega ao conhecimento expõe mais dúvidas do que certezas, realmente.



A ONG diz que nunca recebeu nenhum tostão, quem fala pela Lava Jato igualmente ameniza. No entanto, o que está dito é que R$ 2,3 bilhões de um acordo de leniência assinado com a J&F, no valor total de R$ 10,3 bilhões, seriam geridos pela Transparência Internacional para projetos sociais. Assim, sem muito mais detalhes de critérios, cuidados, limites etc.

As reações iniciais, da Transparência Internacional e de quem sai a defendê-la, inclusive na imprensa, são meio ruins. Uma parte reproduz a estratégia de sempre, atacando a decisão e o ministro que a proferiu e, na essência, procurando fugir do seu conteúdo e dos pontos levantados. Para fazer jus ao próprio nome e ao discurso que sustenta com tanto compromisso aparente, a ONG deve juntar seus argumentos, apresentá-los de maneira pública, aclarar tudo que precise ser aclarado e vida que segue.