Ciro contra Camilo e vice-versa

É natural que a gente olhe com atenção especial para os movimentos políticos de Fortaleza, afinal, nossa cidade principal, maior colégio eleitoral, onde as coisas repercutem com mais força etc. No entanto, o noticiário que envolve as articulações relacionadas à próxima disputa eleitoral em Juazeiro do Norte, a 492 km da Capital, começa a ficar mais animado do que normalmente já o é.

O PT, na semana, tornou pública e praticamente oficial a decisão que está tomada faz algum tempo pela cúpula de apresentar a candidatura do deputado estadual Fernando Santana para disputa juazeirense. Havia, lá atrás, chance de apoiar a reeleição do atual prefeito, Glêdson Bezerra (Podemos), que saíra das urnas de 2020 como um dos grandes feitos oposicionistas ao derrotar José Arnon e, por tabela, o governo da época que o apoiava. A tentativa de aproximação dos últimos anos e meses ficou apenas nisso e, no final das contas, a medição de forças entre eles voltará a acontecer.

Para dar cores mais intensas ao quadro que está sendo pintado, o PDT de Ciro Gomes emite sinais de que lhe interessa participar da brincadeira. As conversas da cúpula do partido com Glêdson demonstram-se avançadas e dá-se como muito provável, hoje, que seja pedetista o nome que comporá a chapa ao lado dele, no posto destinado ao vice. O melhor é que tudo pode acontecer sem traumas porque o atual ocupante da cadeira, Geovanni Sampaio (PSD), rompeu antes com a gestão e deve mesmo estar em alguma aventura da oposição local, ou seja, sequer será necessário removê-lo.

O que Ciro tem dito a interlocutores é que estará disponível para ajudar onde for considerado útil no esforço de derrotar candidatos vinculados ao governo. Coisa mesmo de quem age com o coração (sem amor envolvido) e não por algum sentido estratégico racional. Assim, por exemplo, é que o PSDB, através do presidente estadual Élcio Batista, já conta com a presença do líder pedetista na festa que começa a organizar, para março, na recepção prevista ao vereador Lucas Brasil, hoje no PCdoB e que deverá ser o representante tucano na briga pela prefeitura de Crato, vizinho ao Juazeiro. Contra, claro, um nome que o PT ainda definirá, em meio a tensa disputa interna, para dar sequência à gestão atual do filiado Zé Ailton Brasil.

O caso juazeirense, porém, é mesmo o que daria um gosto especial à movimentação de Ciro Gomes, tratando-se Fernando Santana do político mais próximo do ministro Camilo Santana, apontado como o responsável principal pela engenharia política petista para 2024 no Ceará. E, cá entre nós, Camilo é um dos nomes grafados em destaque no caderno virtual no qual Ciro lista os desafetos que a experiência eleitoral trágica de 2022 lhe deixou.

A situação de Juazeiro do Norte é ainda mais especial neste 2024 pela necessidade que estão tendo os políticos locais de montar seus palanques vislumbrando a perspectiva inédita de uma campanha que pode ter dois turnos. As conversas estão considerando essa nova realidade, que costuma exigir cuidados maiores na fase inicial, ainda mais dentro de um cenário com muitos grupos organizados e querendo fazer parte do jogo. Glêdson Bezerra e Fernando Santana representariam, para agora, os dois blocos mais fortes, embora existam outros com os quais precisam dialogar na construção de uma ideia que não funcionando já para 6 de outubro, deixe um caminho aberto para a etapa seguinte, no dia 27 do mesmo mês, caso ela se materialize. As fichas começam a estar na mesa.

PT, petista e aliado

O presidente do PT de Iguatu, Sá Vilarouca, já mandou todos os recados possíveis à cúpula estadual de que não abre mão de seu projeto de ser candidato à prefeitura em outubro. O problema, para o pessoal que monta a estratégia para 2024 juntando uma coisa (partido) à outra (governo), é que já existe meio que um compromisso do governador petista Elmano de Freitas com o deputado Agenor Neto (MDB), que está com a pré-candidatura nas ruas do filho, Ilo Neto, hoje no PSB. Alguém precisará ser atropelado nas intenções iniciais caso se queira insistir na ideia de uma composição local entre os dois partidos.

Uma militante histórica

Carmelo Neto, agora como presidente do PL no Ceará, já decidiu mesmo que sua mulher, Isabelle, será candidata a uma das cadeiras na Câmara de Vereadores de Fortaleza. Para quem tenta constrangê-lo com a ideia de favorecimento pessoal, nepotismo ou o que valha, o parlamentar destaca que a conheceu na militância política, no ambiente conservador que frequentam faz algum tempo, muito embora ambos ainda muito jovens. "É uma pessoa muito preparada", diz ele, otimista com as chances dela obter uma das vagas e de o partido fazer uma bancada expressiva para a próxima legislatura.

Uma estranha no ninho

É preciso reconhecer que o senador cearense Eduardo Girão (Novo) mostra persistência nas suas convicções anticientíficas dentro do debate sobre a vacina contra a Covid 19, criticando muito a obrigatoriedade de sua aplicação em crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Ei-lo, agora, convidando de maneira entusiasmada para audiência geral que conseguiu emplacar para o dia 26 próximo no plenário da Casa, a partir de 9 horas, com uma lista de convidados que envolve especialistas, médicos, virologistas e, destaca ele, também a ministra da Saúde, Nísia Trindade. Claro que ela, se for, estará cercada de negacionistas.

O poder das férias

Sinceramente, há coisas que tenho dificuldade de compreender. Alguém se elege para um mandato de quatro anos sabendo que a missão lhe exigirá dedicação integral por esse tempo e lá pelas tantas anuncia-se de férias. Ainda mais quando não se consegue articular isso com a agenda de quem está eleito no mesmo pacote eleitoral para substitui-lo nas ausências eventuais. Dito isso, boas viagens ao prefeito José Sarto (PDT) e ao vice Élcio Batista (PSDB) e boa sorte ao presidente da Câmara de Vereadores, Gardel Rolim (PDT), que ficará cuidando da Cidade enquanto isso.

Política de ficha limpa

Paulo Diógenes não era da velhíssima geração da política, mas foi vereador em Fortaleza como registro de um tempo em que o ódio ainda não tinha tomado de conta do debate. Por isso é que o anúncio surpreendente de sua prematura morte, na semana, gerou reações solidárias para todos os lados ideológicos, da direita à esquerda, passando pelo centro. No tempo em que esteve parlamentar municipal, com sua agenda clara e bandeiras definidas, honrou sua condição de político, em linha com o que já se conhecia da profícua atuação artística, como um dos melhores humoristas de sua geração. É de aplaudir, chorando. Ou, de chorar aplaudindo.

É o melhor antídoto



Uma coisa precisa ser destacada na crise que envolve a primeira fuga de presos das unidades do sistema penitenciário federal, que aconteceu aqui próximo, em Mossoró (RN): o Ministério da Justiça tem se portado com uma transparência que chega a ser chocante. Das declarações simples e óbvias das autoridades, até criticadas por alguns devido a isso, à distribuição de imagens que mostram como se deu a inaceitável ação criminosa. Ajuda, inclusive, no combate à onda oportunista e pouco produtiva que forças de oposição tentam impulsionar, muito à base das notícias mentirosas. Fake news, no "português" mais claro.