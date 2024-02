Prestem atenção nos vereadores

Foto: carlus campos 2502gualter.jpg

Quem pensa a estratégia eleitoral dos partidos e blocos para a disputa de 2024, que estará espalhada por todo o País, vai precisar quebrar a cabeça um pouco além do normal para definir o melhor caminho a seguir. No PT, por exemplo, o mergulho precisa ser até mais profundo diante da tragédia política traumatizante de quatro anos atrás, lembre-se, quando pela primeira vez na história a sigla zerou na briga pelas prefeituras de capitais, mesmo tendo apresentado opção para 15 delas, um recorde. Nos números gerais, comparando o resultado afinal àquele de quatro anos antes, o partido havia perdido o comando de 71 municípios.

A semana passada foi importante para a análise de cenário no aspecto em que demonstra a eficiência da estratégia dos partidos do campo conservador de ocuparem, nos últimos anos, os ambientes legislativos com representantes firmes e prontos para luta ideológica. As Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas de quase todos os estados tiveram suas agendas ocupadas esses dias por uma discussão sobre a crise Israel-Hamas, a partir de uma declaração do presidente Lula que comparou os ataques do exército liderado por Benjamin Netanyahu à Faixa de Gaza à ação dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, liderados por Adolf Hitler, contra os judeus.

A situação acentuou uma preocupação que já começa a existir nos partidos de esquerda, embora de forma ainda meio tangencial, em melhorar sua preparação em 2024 para as disputas por vagas nas Câmaras Municipais. Parece claro que não se pode concentrar a energia por completo na briga pelas prefeituras, considerando que uma parte importante do debate ideológico está concentrado atualmente nos parlamentos e que a direita, como demonstrou na semana, domina o espaço de maneira competente. Não é uma crítica, pelo contrário.

Claro que há uma certa distorção, porque, conforme queixaram-se vários vereadores e vereadoras, em diversos exemplos disponíveis, a fala de Lula, infeliz que tenha sido, não dificultará mais ou ajudará menos na busca de soluções para o morador que espera atitudes dos seus representantes para aflições cotidianas que enfrenta ao abrir a porta de casa, falando-se do debate que deveria prevalecer nos parlamentos municipais. Porém, do ponto de vista político e eleitoral, o fato é que a direita, o conservadorismo ou o que valha, comanda a pauta hoje de maneira quase que completa. Discute-se ou deixa-se de discutir somente aquilo que interessa à sua estratégia.

As cúpulas de esquerda sabem que isso não aconteceu por acaso e que tem a ver com uma decisão estratégica lá atrás. Por isso é que, no caso cearense, por exemplo, já se busca olhar com um pouco mais de atenção para elaboração de chapas proporcionais fortes não apenas no sentido numérico, mas, também, através da presença de nomes melhor capacitados à refrega ideológica que marca os ambientes legislativos atuais. Isso talvez exija, em muitas circunstâncias, abrir mão de candidaturas majoritárias para centrar atenção na eleição proporcional. O que aconteceu na semana foi forte e está sob análise, tendo-se como certo que determinará mudanças de rotas.

Não faça o que eu digo

É isso, virou quase um sinônimo de incoerência. Ciro Gomes, quatro meses atrás, colocava o que acontecia nos Guetos de Varsóvia ou em campos de concentração, "pela bestialidade dos nazistas contra os judeus", no mesmo plano do que o governo de Benjamin Netanyahu faz hoje em relação aos palestinos que moram na Faixa de Gaza. Para ele, então, não enxergar isso era coisa de "fanático". Foi Lula traçar a mesma comparação, uma semana atrás, e como reagiu o pedetista? "Imensa bobagem, que só ajudou Netanyahu", afirmou em entrevista à Sputnik News. Vá entender...

Justiça mandou lembrança

O PT do Ceará realizará solenidade amanhã na Assembleia Legislativa, a partir das 17 horas, para lembrar seus 44 anos de existência. Qual sentido há em se decidir homenagear quem teve alguma importância nessa trajetória dentro do contexto local e excluir da lista o ex-senador, ex-deputado federal, ex-ministro da Previdência e ex-tesoureiro da executiva nacional, José Pimentel? De longe, uma das figuras mais importantes e influentes na difícil caminhada petista, um inatacável soldado devotado à causa petista que por decisão própria afastou-se da vida pública, o que não justifica ser esquecido dentro de um evento que busca fazer justiça com quem contribuiu para que se chegasse aos dias de hoje, grande parte do tempo em condições adversas. Imperdoável.

Homenagem à Luciana Dummar

A presidente do Grupo de Comunicação O POVO, jornalista Luciana Dummar, receberá a Ordem do Mérito Judiciário Militar. A comenda a ser entregue a Luciana Dummar terá o grau Distinção, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Justiça Militar da União. A homenagem será entregue no próximo dia 10 de abril, no Clube do Exército, em Brasília (DF), em solenidade que será comandada pelo ministro-presidente e chanceler da Ordem do Mérito Judiciário Militar, tenente-brigadeiro do ar Francisco Joseli Parente Camelo. Cearense, por sinal. A Ordem do Mérito Judiciário Militar, criada pelo Tribunal em 1957, homenageia pessoas e instituições que prestaram apoio relevante aos trabalhos da Justiça Militar da União. A Ordem tem quatro graus: Grã-Cruz, Alta Distinção, Distinção e Bons Serviços.

As duas marcas de Tasso

O ex-senador Tasso Jereissati, do PSDB, costuma dizer que sua trajetória na política valeu a pena por dois feitos nos quais deixou sua marca: o programa de Agentes de Saúde, quando governador do Ceará, e, pelos 16 anos no Senado, a luta que liderou como relator para aprovação do Marco Legal do Saneamento. Por isso é que, sexta-feira passada, nos contatos políticos que segue mantendo quase que diariamente, irradiava satisfação com os números divulgados no recorte de saneamento básico do Censo Demográfico de 2022. O cenário ainda é bem ruim, mas a parcela da população brasileira com acesso a esgoto chegou a 75%, crescimento de 11 pontos em relação a 2010. Melhor ainda, no Nordeste o índice pela primeira vez passou de 50%, avançando 15 pontos de um período para o outro.

Na mesa, 2024 e 2026

No ritmo em que ele está andando, será difícil alguém, mais adiante, deter os planos do deputado federal José Guimarães (PT) de brigar por uma das duas vagas ao Senado que estarão sendo disputadas em 2026. Para se ter uma ideia, gente próxima a ele diz que apenas durante o período do carnaval o parlamentar, que é líder do governo Lula na Câmara, sentou-se para conversar com 13 prefeitos cearenses. Falou de 2024, claro, porque estamos às portas de eleições municipais, mas parte do tempo foi dedicado ao futuro mais distante. Claro que garantir candidatura é uma coisa, assegurar vitória nas urnas é outra, porque aqui o eleitor precisa entrar na equação. E nem sempre ele concorda com as decisões das cúpulas dos partidos.