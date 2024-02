O que queria aquele povo da Avenida Paulista, afinal?

Foto: NELSON ALMEIDA / AFP Bolsonaro reúne apoiadores em ato na Paulista, em São Paulo, na tarde deste domingo, 25

Alguns dias e horas depois de tudo acontecer, acho que já existe clima para uma análise mais racional sobre o evento do último dia 25 na Avenida Paulista, em São Paulo. É um quadro difícil, que exige pensamento lógico e alguma perspectiva histórica, sem a busca de uma neutralidade forçada, como meio de entender como chegamos à situação de hoje e o que isso indica em relação ao amanhã que nos espera.



O bolsonarismo não gosta disso, sei bem, mas a quantidade de gente que respondeu à convocação e compareceu ao ato será um aspecto ignorado. Fundamental mesmo é compreender porque estavam ali, por mais que seja necessário registrar que havia muita gente na icônica via da maior cidade do nosso País. Fossem 2 pessoas apenas (era bastante mais do que isso, deixo apontado por precaução) e o esforço de entender a inspiração que as move precisaria ser o mesmo.



É impossível imaginar como pauta motivadora, por exemplo, uma defesa da democracia porque isso colocaria aquele público em linha de conflito com quem, naquele fatídico 8 de janeiro de 2023, em Brasília, atuou para destruir qualquer símbolo de Estado que encontrasse pela frente. Anistia, nessa circunstância, é uma palavra impronunciável. Uma coisa tivesse a ver com a outra, de fato, o ex-presidente Jair Bolsonaro tomaria uma imensa vaia ao sugerir a iniciativa, como o fez na sua esperada fala de estrela principal do evento. Ao contrário, ele foi ovacionado.



Também não dá para caracterizar como um protesto anticorrupção diante de alguns personagens que não apenas lá estavam como assumiram papeis de destaque no palanque, até com direito a discurso. Querem um exemplo forte? Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL e que esteve preso até outro dia cumprindo condenação (não confundir com uma mera acusação) por práticas corruptas em gestões passadas. Do PT, se querem uma informação complementar que talvez tenha força para acalmar algumas almas.



A gente vai mergulhando mais fundo e conclui que, na verdade, o fator objetivo de animação de uma parte do expressivo núcleo conservador da política brasileira hoje é o antipetismo, ainda mais quando combinado com o antilulismo. Jair Bolsonaro, com suas limitações flagrantes de vários níveis, é, na atualidade, o elemento mobilizador de um sentimento que precisa apenas de quem o potencialize. Há no ex-presidente um carisma meio difícil de explicar, mas que é real, transformando-o no líder improvável de um movimento que até tem uma causa. Por favor, só não digam que ela é a democracia.