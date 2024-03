Foto: carlus campos Favoritismo de Evandro Leitão e a fórmula

O que é publicado, precisamos reconhecer, não dá conta de tudo que acontece de verdade na movimentação que anima os bastidores de momento no esforço do grupo vinculado ao Palácio da Abolição, e ao PT, para ungir um candidato à prefeitura de Fortaleza que pareça capaz de deixar as menores consequências possíveis sobre sua unidade política. Nem se fala mais de evitar danos, mas, apenas, de minimizá-los.

Não parece muito difícil entender, de início, que as chances do deputado estadual Evandro Leitão vir a ser o escolhido crescem a cada dia. Sua agenda diz isso, os gestos de apoio implícito e explícito acumulam-se e quem pode lhe fazer frente de verdade, a deputada federal Luizianne Lins, adota uma postura de silêncio e distanciamento que, no final das contas, só aumenta o favoritismo de quem já parece à frente dos adversários internos.

Por exemplo, quando o nome dela começou a ser especulado para disputa em Caucaia, como estratégia escancarada de tirá-la do jogo em Fortaleza, a coluna tentou conhecer sua reação à ideia na expectativa de obter um desmentido. Nem isso, Luizianne ignorou a tentativa de contato para tratar do assunto, ainda em janeiro. O que certamente demonstra que a opção dela foi por desdenhar da sugestão por completo, evitando alimentá-la no ambiente político com qualquer declaração sua. O silêncio acabaria sendo, imaginava-se, uma forma de rechaçar a história.

Com isso, os donos da estratégia política pelo lado governista foram buscar uma outra forma de cercar a ex-prefeita, mesmo que sem a garantia de que o movimento bastaria para neutralizá-la: deu-se com o lançamento, de novo utilizando a disputa em Caucaia, do nome de Waldemir Catanho como candidato à sucessão do prefeito Vitor Valim (PSB), que, inclusive, também o apoiaria. Não haveria ninguém mais próximo à parlamentar, tratando-se do aliado de maior fidelidade a ela desde sempre. O mais difícil talvez fosse, no primeiro momento, convencê-lo a sair do lugar onde sempre esteve (e está hoje), como sombra eficiente e confiável de lideranças do porte de Luizianne Lins e de Elmano de Freitas, para assumir a posição de comando de um palanque e de uma campanha. Dúvida, ao que parece, superada.

Outra peça importante da engrenagem governista no esforço de construir uma candidatura forte, a partir da pré-escolha de Evandro Leitão como nome mais adequado, é o deputado estadual Guilherme Sampaio, que, às vezes relativizamos isso, preside a executiva do PT de Fortaleza. Uma espécie de dono da bola num jogo do qual pretendia - em tese ainda pretende - também participar, oferecendo-se como uma das opções do partido para eleição majoritária de 2024.

Dificilmente Guilherme sustentará seu projeto pessoal, dentre outras coisas, porque o mandato de deputado no qual hoje se assenta lhe é garantido por uma articulação que tem Evandro Leitão, na condição de presidente e líder de um bloco expressivo na Assembleia, como fiador principal. Assim é que ele, dono de uma cadeira de titular na Câmara de Vereadores de Fortaleza da qual está afastado por licença e que não pretende mais ocupar, estará deputado até julho com o afastamento recente de Jô Farias. Tudo acertado diretamente com o próprio Leitão.

É um quadro complexo, que parece estar exigindo alguma pressa para definição porque, lembremos, encerrará apenas uma etapa quando estiver concluído. Aliás, pode-se até dizer que a fase menos difícil, porque tudo isso está sendo feito ainda sem considerar o que pensa de verdade o eleitor, a quem caberá a palavra (através do voto) final. Quando a gente olha para a intenção captada nas pesquisas disponíveis, com a ponderação que se deva fazer a elas nesse momento, a verdade é que nenhum dos nomes postos no bloco anda entusiasmando o fortalezense. A mudança de cenário externo exigirá uma boa campanha, apoios importantes e uma aliança partidária consistente. É desafiador.

"Por mim é um consenso. Sempre quando o PT se unifica, agrega, é um espelho para a sociedade, portanto eu acho que nossa unidade é fundamental"

" José Guimarães, deputado federal e apontado como um dos principais articuladores do PT cearense, defendendo uma escolha sem disputa e dizendo-se otimista

O alvo real do grupo

A história da liderança na Assembleia é apenas uma parte da briga dos 4 pedetistas não governistas por mais espaço dentro do que cabe ao partido com sua bancada, numericamente a maior da Casa. Queiroz Filho, Claudio Pinho, Antonio Henrique e Lucinildo Frota planejam de verdade, na temporada legislativa em curso, fazer parte de comissões técnicas onde tenham condições de criar problemas reais para a turma do Abolição. Em ano eleitoral, às vezes é mais estratégico do que uma posição de líder que, na prática, não lidera.

A decisão será do prefeito

A verdade é que as grandes decisões sobre algumas disputas municipais no ano no âmbito do PT estão sendo tomadas distante do Ceará, mais precisamente em Brasília. Não por coincidência, onde reside desde janeiro de 2023 o ex-governador e hoje ministro da Educação, Camilo Santana, o chancelador oficial de caminhos e soluções dentro da aliança governista. Assim é que um grupo foi à capital do País na semana e voltou de lá acertado que o prefeito Zé Ailton Brasil (PT) será o responsável por dar a palavra final no confuso processo de escolha do candidato à sua sucessão. Por enquanto, ele tem sido mais claro em apontar para quem não gostaria que fosse (vereador Pedro Lobo) do que em indicar seu favorito numa lista que ainda tem o chefe de gabinete Rondinelle Brasil, o vice-prefeito André Barreto e, correndo por fora, Eliana Estrela, secretária estadual de Educação.

Liberdade, à direita e à esquerda

Aos fatos: milhares (milhões para os mais entusiasmados) de brasileiros deslocaram-se domingo passado à Avenida Paulista em São Paulo, manifestaram-se, agitaram bandeiras, questionaram autoridades, atacaram o governo de esquerda do país etc etc. Liberdade plena, deixaram seu recado forte, voltaram para suas casas e vida que segue. Um dia antes, em Israel, os cidadãos de lá tentaram o mesmo e foram duramente reprimidos, com bombas, cassetetes e tudo mais que tem força para deixar marcas. O primeiro ministro Benjamin Netanyahu, lembre-se, é de direita. Mais próximo, aqui na vizinha Argentina, cada vez que se tenta ir às ruas reclamar da dramática situação econômica e política, coloca-se em operação um aparato policial fortíssimo para tolher os passos de quem protesta. Apesar do discurso libertário extremo do presidente Javier Milei. Eis o mundo contraditório que temos.

As tolerâncias do ministro

O cearense Raul Araújo foi taxativo em seu voto a favor da Jovem Pan e de Rodrigo Constantino, quinta-feira, no julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de ação na qual o PT pede condenação de ambos. Na interpretação dele, que pede mais tolerância aos políticos, puni-los por opiniões críticas seria um erro. Houve pedido de vistas da ministra Carmén Lucia e a história no âmbito judicial vai seguir depois, mas vale registrar uma evolução importante no pensamento democrático do ministro. É o mesmo, afinal, que em 2022 proibiu o público de um festival de música, o Lolapalooza, de protestar contra o presidente da época, Jair Bolsonaro, dentro de um evento privado. Sem tolerância, então.

Filho do pai, irmão do irmão

A família Rodrigues pode ganhar um novo componente na política cearense, estendendo sua influência para além de Sobral. Está decidido que Lucas, filho de Oscar, deputado estadual, e irmão de Moses, deputado federal, disputará uma cadeira na Câmara de Vereadores de Fortaleza, em 2024, fortalecendo, pelo União Brasil, a chapa proporcional que acompanhará a candidatura do Capitão Wagner à prefeitura. O martelo foi batido depois de uma avaliação familiar acerca da melhor escolha, entre o importante município da região Norte, onde o chefe do clã político deve brigar pelo comando do executivo, repetindo 2020, e a capital cearense.