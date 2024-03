Ninguém pode cobrar de uma oposição que facilite a vida de um governo do qual divirja, não lhe cabe. Este é um ponto. Em nome disso, porém, não compete à sociedade aceitar decisões irresponsáveis que ela adote e que, no final das contas, quer muito mais do que apenas criar problemas e adversidades para os donos do poder de momento. O objetivo é o caos, pura e simplesmente.



O PL não faz oposição de qualidade ao governo Lula quando briga para ter o comando de duas comissões técnicas de alta importância para o funcionamento da Câmara dos Deputados, e do Congresso, e, ao conseguir isso de maneira legítima pelo tamanho de sua bancada de deputados, conquistado nas urnas, opta por ocupá-los com representantes ineptos para os cargos. Por favor, esqueçamos por um momento da briga insana entre petistas e bolsonaristas, é mais do que isso que o caso envolve.



A indicação de Carolina de Toni (PL-SC) para o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Federal é um espanto. Trata-se de uma parlamentar que tem marcado seus mandatos por manifestações e ações que a colocam em confronto permanente com as leis, o que justifica uma quantidade boa de ações contra ela em tramitação, a maior parte justificada por um comportamento que desautoriza sua escolha. O partido disporia de opções melhores para fazer valer um direito que lhe cabe, mas optou por uma espécie de zombaria.

Outra situação no campo do inaceitável é a indicação de Nicolas Ferreira (PL-MG) para a presidência da Comissão de Educação. Seu compromisso claro não é criar, ali, um espaço de discussão temática de conteúdo técnico, missão que lhe caberia, porque não se mostra preparado e não apresenta, no barulhento mandato que cumpre, um só momento em que demonstre interesse de dar seriedade aos assuntos que aborda nos debates de que participa.



Quem não está ligando o nome à pessoa, vou ajudar lembrando que se trata daquele deputado "engraçadinho" que um dia subiu à tribuna de peruca loira para, num discurso de conteúdo transfóbico, ironizar a luta das mulheres por direitos iguais, um crime na sua visão perturbada. Ainda mais quando afirmou de maneira também aloprada, ampliando o raio de preconceito, que "as mulheres perdem espaço para homens que se sentem mulheres". Talvez fosse, num conjunto de 513 nomes, quem estaria na posição de número 513 se estabelecida uma ordem de capacidade demonstrada para ocupar a cadeira de presidente da Comissão de Educação de uma casa parlamentar que se queira fazer respeitar.



É um acinte, um escárnio, uma provocação, chega a ser uma espécie de ataque à democracia. Carolina de Toni e Nicolas Ferreira são deputados eleitos de maneira legítima, estão autorizados pelo contexto político difícil a cumprirem seus mandatos bisonhos como representantes de quem os elegeu, com votações expressivas, mas, transformá-los em presidentes de duas das comissões mais importantes da Câmara é uma decisão do partido que integram e precisa da cumplicidade de muitos dentro do parlamento para chegarem aonde chegaram. É uma molecagem política da qual somos todos vítimas, como sociedade, e que ainda precisa ter seus responsáveis melhor indicados porque, diga-se, os "dois jabutis" foram colocados em cima daquela árvore por alguém.



Um momento triste para a história bicentenária do Congresso brasileiro.