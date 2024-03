Por que o PT escolheu não priorizar Camilo

Foto: Carlus Campos 1703gualter

Discute-se muito a justificativa que o PT tem apresentado para a decisão de abrir mão, na sua primeira escolha, da presidência da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, deixando o caminho aberto para o PL indicar o mineiro Nikolas Ferreira, bolsonarista radical. A "vítima" principal e direta da situação é o ministro cearense Camilo Santana, que, sem surpresa nenhuma, teve o primeiro convite aprovado para ir à Casa, de muitos que virão, certamente, já na reunião de abertura dos trabalhos. O que se acredita é que ele circulará muito por ali ao longo da temporada de 2024.

O argumento mais comum que se colhe junto aos petistas parece ter algum sentido político e, no frigir dos ovos, mostra Camilo Santana em alta em Brasília. Chegou-se à conclusão de que o cearense, que é ex-governador e senador licenciado, demonstrou ao longo do primeiro ano do governo Lula boa capacidade própria de se defender, devendo-se lembrar que os ataques contra ele envolvem também um certo fogo amigo, de gente da esquerda que o acusa de ser próximo demais do bilionário suíço-brasileiro Jorge Paulo Lemann e de suas ideias liberais na educação. O ministro não será jogado aos leões sozinho, mas deve facilitar, pela postura pessoal e o prestígio junto ao presidente, o trabalho de enfrentamento da oposição que, com Nikolas à frente da comissão, se prevê que será a marca do período.

A articulação do PT, em diálogo com a do governo, concluiu que mais importante seria criar e fortalecer um sistema de proteção à ministra da Saúde, Nízia Trindade, uma técnica, com pouco (quase nenhum) traquejo político, também desenvolvendo um trabalho do agrado de Lula, com um complicador a mais no horizonte de desafios que a cerca: o Centrão está de olho na sua cadeira e não faz muita questão de esconder isso. Neste caso, avaliou-se, ter o comando da comissão temática e o controle de sua pauta será fundamental para enfrentar as várias ameaças detectadas e esperadas. Por isso acabou sendo a opção do partido na primeira escolha que lhe coube.

Aliás, falando em liderança do governo, o deputado cearense José Guimarães é bastante pressionado pela situação, apontada como uma espécie de derrota da articulação feita dentro da Câmara em nome do Palácio do Planalto, mas, tem uma certa razão nos seus argumentos de resposta. Diz, por exemplo, que compete ao PT, através do seu líder (o mineiro Odair Cunha, no caso) fazer as escolhas de acordo com a estratégia que traçou para o ano, cabendo-lhe, da posição onde está, olhar tudo numa perspectiva mais ampla, que considere também a realidade fora do partido, embora dentro da aliança situacionista. Seu olhar não pode mesmo, nem deve, ser puramente partidário.

Um cálculo matemático, além de tudo, teria determinado a contestada escolha petista, para além da avaliação de que Camilo parece melhor capacitado a enfrentar as feras bolsonaristas do que Nízia, que sequer filiada é. O que se entende é que o controle das traquinagens políticas de Nikolas Ferreira se dará através de uma maioria governista na Comissão, em número de votos suficientes para barrar qualquer loucura que ele tente materializar. Parece mesmo que os partidos da base indicaram nomes para maioria das 42 vagas disponíveis, mas, quando um cálculo desse tipo envolve siglas como PP, PSD, MDB ou Republicanos há necessidade de olhar quase nome a nome para saber em que posição real está o parlamentar em questão. Vale ficar esperto porque aqui, mais do que nunca, cabe a advertência de que na política nem sempre 2 2 é igual a 4.

Na terra dos Ferreira Gomes

Pesquisa à qual teve acesso a coluna mostra um cenário bem desafiador para o prefeito Ivo Gomes (PDT) quanto à sua intenção de fazer o sucessor em Sobral e manter o controle da política local nas mãos de um grupo que ali está desde 1997, numa caminhada que começou com seu irmão, Cid Gomes, hoje senador. Há, parece, um sentimento de cansaço da população, o índice de reprovação da gestão demonstra-se alto pelos números apurados, embora o prefeito nem pareça rejeitado no mesmo plano, estabelecendo um contexto geral que lhe impõe dificuldade para emplacar nomes de sua preferência junto à população. Isso, num cenário de briga com os aliados de sempre, como o PT, no limite em que submete a vice atual, Cristiane Coelho, a uma espécie de humilhação pública, esvaziando sua estrutura, e tem diante dele uma oposição, através de Oscar e Moses Rodrigues, pai e filho, que ocupa bem o espaço e é, dizem os mesmos números, vista como boa alternativa pelo eleitor.

A pergunta e a (não) resposta

Um parlamentar que conhece bem os meandros do pedetismo ferreira gomista, personagem histórico do grupo e que permaneceu na ala fiel a Cid, com quem cruzo num dos agitados corredores da Câmara dos Deputados, durante passagem por Brasília na semana, é curto e grosso quando perguntado sobre a situação de Fortaleza para o cenário eleitoral de 2024: "vai depender da definição que será tomada pelo PSB". Pergunto se o partido vai ter candidato e a resposta, firme, embora já buscando se afastar um pouco dali, é "sim". Emendo perguntando se Isolda Cela tem chance e ouço um "não", que denuncia um tom meio de informação, meio de vontade pessoal. "Pode ser Cid (Ferreira Gomes)?", arremato. Vou ficar devendo a resposta porque a essa altura o interlocutor já empreendera uma terceira marcha e tinha desaparecido de vista. Mas, posso assegurar, a pergunta ele ouviu.

Com preferência, sem vetos

Foto: FERNANDA BARROS Deputado federal Eunício Oliveira

O MDB do Ceará, segundo anuncia o deputado federal Eunício Oliveira, também presidente da executiva regional, espera apenas a definição do nome e se encontra pronto para apoiar quem quer que seja indicado como candidato da aliança comandada pelo PT em Fortaleza. Não impõe condições, diz ele, que, porém, expressando uma opinião pessoal, mantém sua defesa de que a melhor escolha seria Luizianne Lins, sua colega na Câmara. Sem que isso signifique qualquer veto, destaca, à opção preferencial aparente da cúpula petista pelo deputado estadual Evandro Leitão. Na leitura muito própria do quadro projetado que faz o experiente parlamentar, o maior perigo que se avizinha na disputa pelo comando da Capital vem do bolsonarismo e seria representado pela entrada na briga de André Fernandes, pré-candidato já anunciado pelo PL. "Vejo chances reais dele incomodar", adverte.

Os maus sinais de Curitiba

Para a turma de Fortaleza prestar um pouco de atenção, a depender de como as coisas evoluam por aqui: a decisão do PT de Curitiba sobre candidatura em 2024 foi transferida para instância nacional diante da resistência local em aceitar uma aliança com o PSB, que indicou para a disputa o nome do deputado federal Luciano Ducci. Opção polêmica, tratando-se de quem foi aliado muito próximo do tucano Beto Richa - que também quer ser candidato e até namora com o PL de Jair Bolsonaro -, e, ainda mais, pelo voto na Câmara Federal, em 2016, favorável ao impeachment que custou o mandato de Dilma Rousseff como presidente da República em 2016. Liderada pelo deputado estadual Renato Freitas, parte boa da militância paranaense resiste com firmeza à ideia e a saída encontrada pelo Grupo de Trabalho Eleitoral, sob comando do senador pernambucano Humberto Costa, foi tirar o poder de participação na decisão de quem vai operar, na ponta, o que ficar acertado. Isso não costuma dar certo, mas parece um caminho sem volta.

O "nosso" general tá enrolado

Conterrâneo dos cearenses - mais ainda do colunista, iguatuense como ele -, o general Paulo Sérgio Nogueira se enrola mais com a história da tentativa de golpe a cada descoberta nova que vem à tona sobre o teor das conversas e dos encontros entre Jair Bolsonaro e os militares naqueles bastidores agitados do pós-derrota eleitoral. O então ministro da Defesa demonstrava-se compromissado com a ideia de ignorar as urnas e encontrar um jeito, pela lei ou pela força, de evitar a posse de Lula, o vitorioso, e manter o derrotado, Bolsonaro, no poder. Diante do que tem sido revelado é difícil imaginar que ele escape de uma punição, no limite permitido pela condição especial que ostenta de oficial de alta patente, que chegou ao topo do que previa sua carreira no Exército. Infelizmente, para ele, trajetória que vinha irretocável até que optou por jogar tudo no lixo.

A vida não imita a arte

Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e cearense, Raul Araújo foi o voto solitário pela absolvição do Delegado Cavalcante (PL) no processo que lhe custou a cassação do diploma de suplente de deputado federal, além de uma inelegibilidade por oito anos. Os seis colegas de Corte cravaram o destino do político, hoje alinhado no bolsonarismo e que, em evento de campanha, falando sério e para um público inflamado, sugeriu que caso a vitória não viesse pelas urnas "poderia vir pela bala". Problema mesmo é o argumento que utilizou o ministro para justificar sua posição: "era bravata, uma espécie de humor". Talvez tenha confundido as estações e imaginado que estava julgando o personagem de um programa local que, é verdade, inspira-se no jeito de falar e se expressar um tanto único de Cavalcante. Fato é que o magistrado em questão vai acumulando pontos com a direita por uma postura de compreensão permanente com seus gestos e ações, inclusive as extremadas, relativizando-as sempre que passam por sua instância de decisão.

"A Câmara tem autonomia para escolher quem eles quiserem...Eu espero que todos possam colaborar. Estarei preparado sempre que for convocado" Camilo Santana, ministro da Educação, minimizando os efeitos da entrega da Comissão na Câmara ao opositor radical Nikolas Ferreira