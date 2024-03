O crime é grave e só resta a Bolsonaro provar inocência

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo da PF por suspeita de tentativa de golpe de Estado

Demonstra-se comovente o esforço que se percebe em algumas reações para tirar o peso da gravidade do primeiro indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como resultado da conclusão de uma das várias investigações abertas contra ele na Polícia Federal. Um bloco da ala política que lhe é simpática, aparentemente predominante, considera uma questão menor e até ressalta o fato de o grande "crime" que se aponta cometido pelo ídolo político que veneram ser uma "simples" falsificação de documento. Outro núcleo, com mais discrição e cuidado diante do volume de provas levantadas, tenta simplesmente negar que a infração legal tenha sido cometida por Bolsonaro.

O fato: a Polícia Federal concluiu relatório no qual indicará ao Ministério Público a necessidade de denunciar o ex-presidente da República à justiça pelo crime de uso indevido de documentação falsa, através da qual se apresentava como vacinado contra covid-19, sendo que seu discurso público era de absoluta negação à eficácia do imunizante. Era, inclusive, a referência principal para milhões de brasileiros que se negavam, alguns até hoje o fazem, a oferecer seus braços para aplicação das doses necessárias à proteção contra o vírus que propaga a doença.



Acontece, segundo conclusão dos investigadores, que a ideia de permanência em outro País - os Estados Unidos, no caso - talvez cobrasse em algum momento a apresentação de um certificado somente possível, àquela altura, através de uma falsificação. O que foi providenciado de maneira criminosa pelo então ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, hoje um colaborador da Polícia Federal, de olho nos benefícios que a lei lhe garante, embora também conste na lista de 15, no total, indiciados pela participação numa engenharia maliciosa que, para vergonha dos brasileiros, qualquer que seja sua visão ideológica, envolvia e era comandada por quem, até 31 de dezembro de 2022, ocupava o posto mais importante do País.

Imaginando que o mundo se dividisse entre os que minimizam a situação, até dizendo que o padrão de crimes no Brasil melhorou a considerar o caso, e os que defendem a inocência absoluta de Bolsonaro, ficaria eu com este último grupo. A única reação que se pode admitir do ex-presidente diante da acusação, contrapondo-se à conclusão técnica da Polícia Federal, é uma negativa firme e pronta de que tenha aceito, sequer vou falar em liderado a operação, porque é o que consta no relatório, a falsificação de um documento para favorecê-lo.



É grave, inaceitável e parece longe de apresentar a baixa ofensividade que seus fanáticos já correm a estabelecer como parâmetro, ainda mais, num contexto que até lhes dou alguma razão, em que falamos de apenas uma das investigações às quais Jair Bolsonaro está submetido. Concordo, neste caso sim, que é a situação menos grave envolvendo-o no âmbito dos crimes pelos quais está sendo acusado de participação, o que só demonstra o tamanho do problema que o espera à medida em que as outras apurações avancem.