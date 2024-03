O novo mundo e a velha agenda política

Foto: carlus campos 2403gualter.jpg

O governo Lula está perdendo a guerra de narrativas (com perdão pelo uso do desgastado termo) e este é o ponto que melhor explica as últimas performances em pesquisas de opinião pública divulgadas nos últimos dias, todas apontando para quedas na popularidade do presidente e na aprovação de sua gestão. Simplificar as coisas atribuindo o cenário apenas a falas pontualmente equivocadas do próprio Lula não ajuda a entender o fenômeno, da parte de quem pretende buscar uma explicação razoável, e talvez o melhor seria mergulhar mais fundo no que é uma realidade nova que se impôs. O mundo mudou e a política foi junto.

O detalhe que merece ser ressaltado, como esforço de compreensão, é que a aparição de técnicas modernas de convencimento da sociedade parece atrelada, paradoxalmente, a uma pauta de retrocessos e não de avanços. Parece confuso, mas, basicamente, quer dizer que a turma nova que chegou para oxigenar a disputa pelo poder, em geral originária da direita, trouxe com ela novidades que nos fazem andar pra trás e não pra frente. Não demonizo movimento político a partir do conteúdo ideologógico, definindo uma situação como necessariamente má porque uma visão "x" prevalece ou boa porque uma ideia "y" predomina. E vice-versa. O caso objetivo diz respeito à má qualidade mesmo dos temas abraçados pela oposição de hoje no plano federal. Aliás, é básico que uma democracia para funcionar bem exige que as muitas formas de enxergar a vida busquem maneiras de conviver entre si, algo tão importante quanto o estabelecimento de regras para que isso aconteça num contexto em que os limites de cada um sejam respeitados, ponto que nos remete ao passado que não queremos reviver.

Lula cobra mais participação dos ministros

Uma discussão filosófica, conceitual, chata até, que trazida ao mundo da realidade brasileira atual encontra o petista Luiz Inácio Lula da Silva de volta à presidência da República, após afastamento pessoal da cadeira que já durava 12 anos quando tomou posse, em janeiro de 2023, enfrentando dificuldades claras para governar ao ser colocado diante de dificuldades que antes inexistiam, uma parte delas concentrada na área da comunicação. Medido pelos resultados objetivos colhidos após 15 meses de retorno, pode-se atestar que há bons resultados estatíticos em vários setores, considerados aqueles aspectos que medem o grau de eficiência de uma gestão pública, e o normal seria que uma imagem positiva prevalecesse com relativa folga.

Aqui é onde a história da tal narrativa (perdoem pela segunda vez) precisa voltar à mesa de debates. O que se tem, de verdade, é um governo o tempo todo emparedado e precisando adotar uma postura permanentemente reativa diante de uma oposição que comanda a agenda do jeito que quer. A comunicação de Lula não consegue fazer frente à situação e leva a reboque uma articulação política que, igualmente, defende mal o que tem sido feito.

O bolsonarismo maneja de maneira eficiente os novos espaços de comunicação, age com pouquíssimo pudor, faz prevalecer um universo paralelo quando a realidade não convém à sua estratégia, enfim, elimina limites quando traça um objetivo. O governo, o PT, Lula e quem mais tenha a ver com o poder constituído, que encontre meios eficazes de lutar contra isso, aqui já observando a legalidade como parâmetro, para retomar o controle da pauta e trazer a discussão ao plano real que interessa de verdade a quem está fora da briga pelo poder e quer apenas um País funcionando com alguma normalidade. O primeiro passo a ser dado indica como necessário concluir que o que foi feito até agora não funcionou.

"Vamos regionalizar mais a comunicação, procurar estar mais presentes também no Interior, melhorar a utilização das redes sociais e outras tecnologias" Paulo Pimenta, ministro das Comunicações, anuciando uma série de mudanças na política do setor para o ano de 2024

O agitado mapa político

Há um levantamento apontando que a articulação política do governo estadual, daqui a pouco possivelmente entregue a Augusta Brito - nesse momento licenciada da suplência do Senado -, devido à vaga que Waldemir Catanho deve abrir com a troca do Palácio da Abolição por uma candidatura à prefeitura de Caucaia, terá muito trabalho para garantir que sua base de apoio saia do processo eleitoral de 2024 sem arranhões. Haveria pelo menos 25 situações, algumas envolvendo municípios bem importantes, nas quais correntes governistas brigarão entre si pelo poder local. Exigirá muita conversa o esforço de reduzir o número para algo mais tranquilizador, admitindo-se que zerar o quadro de tensões é praticamente impossível.

O novo e o velho, no PT

Por exemplo, a situação em Iguatu só piora à medida em que os dias passam. O quadro aparentemente se descomplicaria com a surpreendente entrada no PT, bancada pela direção estadual, do jovem pré-candidato Ilo Neto, que vem a ser filho do deputado estadual Agenor Neto (MDB), com quem o governador Elmano de Freitas alega ter compromisso desde a campanha de 2022. O problema ainda não resolvido é que a militância iguatuense já tem seu nome de preferência, que seria Sá Vilarouca, histórico e presidente da executiva municipal, e a reação ao movimento intervencionista de última hora imposto pela cúpula estadual tem sido a pior possível. A crise ali já está instalada. Para entornar mais o caldo, o deputado Marcos Sobreira, do PDT governista, igualmente anuncia-se disposto a entrar na disputa e, mais recentemente, o grupo do prefeito recém-conduzido Ednaldo Lavor (PSD) planeja lançar o advogado Roberto Costa Filho. Tudo base, ou seja, há um nó completo por desfazer.

Juazeiro de Ciro e Camilo

O Cariri está tendo dias animados com muita gente influente passando por lá por motivos diversos, mas, na verdade, aproveitando para tratar das articulações eleitorais para 2024. O PT assume interesse muito grande na região e, inclusive, em ação liderada pelo deputado federal José Guimarães, afrouxou cobranças programáticas e ideológicas, escancarou as portas e filiou lideranças a rodo sob expectativa de ter candidatos em 23 de 28 municípios. A prioridade clara é o Juazeiro do Norte, o que justifica a passagem pela região, entre sexta-feira e hoje, de figuras como o ministro Camilo Santana ou o pedetista Ciro Gomes. O petista, que esteve sexta-feira no Crato a pretexto de receber homenagem do Tribunal Regional Eleitoral, acabou faltando ao encontro partidário de ontem que formalizou a candidatura do deputado Fernando Santana à sucessão municipal, mas foi quem bateu o martelo no dia anterior; já Ciro, no estilo Ciro, atacava o tempo todo o nome do ex-aliado e hoje desafeto ao reforçar apoio à reeleição do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos), ao encontrá-lo em Barbalha. Ao lado de Fortaleza, será a "grande eleição" do ano no Ceará.

O camilismo de Moses

Uma coisa pode não ter nada a ver com a outra, mas é a cada dia mais próxima a relação do deputado federal cearense Moses Rodrigues (União Brasil) com o ministro Camilo Santana, da Educação, que, lembremos, é a palavra final do PT cearense em quase todos os municípios. Certamente, será influente no caso de Sobral, onde o grupo de Moses lança candidato à prefeitura - ele ou o pai, Oscar - para tentar tirar do trono o grupo dos Ferreira Gomes após longo domínio político. A dúvida é se Camilo está disposto a comprar uma briga dessa com a parte da família com a qual ainda mantém boas relações e, especialmente, se indispor com o aliado, amigo (segundo ele próprio) e senador Cid Gomes. O ministro esteve muito presente à Câmara nos últimos dias, devido à votação do texto que altera o Novo Ensino Básico, finalmente aprovado pelos deputados, e era quase impossível encontrar uma foto dele na qual não se fizesse presente também o parlamentar sobralense. Falo de Moses Rodrigues, claro.

Os "apoios" confirmados

O deputado federal André Fernandes, do PL, começa a organizar o evento do próximo dia 11 de abril em Fortaleza, agora que conseguiu fechar a data definitivamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que aqui estará para prestigiar o lançamento de sua candidatura à prefeitura. A ideia é trazer o time do barulho completo, já existindo a confirmação de que também virá à cidade, por exemplo, o polêmico Nikolas Ferreira, parlamentar mineiro que comanda a Comissão de Educação na Câmara. A lista tem mais gente do mesmo naipe, como Gustavo Gayer, Magno Malta e Marcos Rogério, ou seja, a tendência é de festa completa, com muito ataque de baixo nível ao governo federal e à esquerda. Resta entender como esse time, excetuado o caso de Bolsonaro, fortalecerá o projeto de quem quer se habilitar a administrar uma das maiores capitais do País.

Eu e Oswald Barroso

Morreu na última sexta-feira o escritor, jornalista e dramaturgogo Oswald Barroso. Nossos destinos se cruzaram na minha primeira chegada ao O POVO, pelos idos de 1986, quando, muito jovem, entrei na Redação para ocupar uma vaga de repórter que ele deixara em aberto ao buscar outro rumo para sua vida naquele momento. Era, já, um dos textos mais impressionantemente bons que conhecia, o que me deixou até assustado com a ideia de que se tinha expectativa de que eu estava sendo contratado para substituí-lo porque, tenho noção das coisas, nunca alcancei sua escala de apuração/escrita, distância que parecia ainda maior quando dava ainda os primeiros passos profissionais. Nos encontramos pela última vez na entrada do jornal, faz alguns anos, e senti, mesmo já ostestando àquela altura uma boa experiência acumulada, a emoção íntima meio envergonhada de um principiante, encoberta pela alegria de revê-lo e a possibilidade que a vida me deu de já ali abraçá-lo como um conhecido, quase um amigo. As tais perdas que deixam o mundo mais mediocrizado.