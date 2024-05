A expressão da liberdade, sem conveniências

Estou à espera - sentado, por precaução - de ouvir os arautos da liberdade de expressão dos últimos tempos oferecendo algum gesto público de defesa dos profissionais de comunicação que, nos últimos dias, têm sido vítimas de um assédio agressivo, quase ataques pessoais, ao tentarem exercer o ofício de informar e prestar serviço em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, coisa básica e que não deveria incomodar ninguém. Estivéssemos em tempo de normalidade, claro.



O mutismo dos deputados e senadores que andam gritando para o mundo que a democracia brasileira está ameaçada, que as pessoas estão sendo cerceadas por instâncias do Estado no direito de expressar um tipo de pensamento que tenham blá blá blá, coloca em xeque a honestidade do movimento de que participam. É incoerente que uma ação legítima de um representante da mais alta Corte do nosso Judiciário, sem juízo de valor sobre as decisões que tem tomado o ministro Alexandre de Moraes, gerem denúncias pra lá e pra cá, quase que congelando a agenda de alguns parlamentares em torno de um único tema, e, ao mesmo tempo, uma situação como esta de terras gaúchas, nesse caso sim constrangendo o direito de cada um dizer o que quiser, tenha como resposta um silêncio ensurdecedor.



A ideia de que aqueles profissionais eventualmente merecem as agressões de que têm sido vítimas, sob o pretexto de que praticam mau jornalismo, põe por terra a concepção de que nos deve ser garantida a liberdade para dizer o que quiser, contra quem for, da maneira que escolhermos correta. Esta é a lógica que move o pensamento dos que vivem a lutar nos espaços à disposição, dos plenários que frequentam às redes sociais de preferência, ou seja, nela não deve caber qualquer constrangimento contra alguém sob o pretexto, por exemplo, de criticar o jornalismo que pratica, a própria pessoa ou o veículo que representa.



Cadê os protetores da nossa democracia? Não precisam defender o veículo "x" ou "y", o jornalista "a" ou "b", até devem, se necessário, expor uma visão crítica que eventualmente tenham acerca do comportamento geral da imprensa nessa crise sem fim da política brasileira ou dos envolvidos diretamente no episódio. Portanto, não se cobra alinhamento com quer que seja, mas coerência na grande tese que abraçaram e que os tem feito, dentro de uma frequência perturbadora, confundir "liberdade de expressão" com "liberdade para agressão". Eis uma chance que as circunstâncias oferecem para mostrarem que a luta é pra valer e não tem lado ideológico.



Caberiam muitos nomes nesse texto, mas vou evitar citá-los. Deixo para cada um dos alcançáveis por ele fazer sua própria avaliação e entender se a carapuça lhe cabe e, quem sabe, a partir disso refletir sobre a conveniência de manter o comportamento errático. Seria uma forma de buscar salvar o discurso e fortalecer a ideia.