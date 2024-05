A noite em que as fake news venceram

Foto: Waldemir Barreto/AGÊNCIA SENADO Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional destinada à deliberação dos vetos de nºs 46 de 2021; 30 e 65 de 2022; 9, 14 (dispositivos 1 a 3, 5 a 53, 55 a 58, 61 a 64, 66, 67, 109 a 114, 116, 119 a 315, 317, 319 a 390 e 393 a 397), 18, 26 (dispositivos 3 e 5 a 10), 36 (dispositivo 3), 39, 41, 45 (dispositivo 10), 46 (dispositivos 1 a 3, 6, 8 a 12 e 14), 47 (dispositivos 9 a 17) e 48 de 2023; e 1, 4 (dispositivo 64) e 8 de 2024; PLNs nos. 1, 2 e 5 a 11 de 2024; e eleição complementar do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Mesa: presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG); secretário-geral da Mesa do Senado Federal, Gustavo A. Sabóia Vieira. Parlamentares à bancada. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Congresso Nacional derrubou na noite dessa terça-feira, sob muita comemoração de parlamentares, 9 deles eleitos com votos de cearenses, a manutenção de veto presidencial, herança dos anos Jair Bolsonaro, a dispositivo legal aprovado na legislatura anterior que previa multa e prisão de um a cinco anos para quem, numa transcrição literal do que está no texto derrubado, "promover ou financiar, pessoalmente ou por interposta pessoa, mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídicos, e que sejam capazes de comprometer a higidez do processo eleitoral"



É fácil para o leitor entender que há algo de muito errado nisso tudo. O trecho entre aspas deixa patente que a iniciativa foca em informações reconhecidamente falsas que um mal intencionado decide passar adiante, consciente do que estava fazendo, estabelecendo para situações do tipo um modelo de punição necessária.



A ideia de que a liberdade de expressão estaria ali ameaçada vai de encontro ao que está escrito em português claro e que não exige sequer uma segunda leitura ou a necessidade de interpretar o "espírito" do texto etc.



Estou no meio da comunicação, profissionalmente, desde a segunda metade dos anos 1980. Já comecei a praticar jornalismo num clima meio de liberdade de opinião, ali pelo governo de José Sarney, que cumpriu a fase de transição dos militares para o poder civil, e tinha ao meu lado colegas que vinham da época da censura braba, de verdade.



Conheci muitas histórias, contadas de viva voz por quem as viveu, e chega a ser agressivo à memória de alguns desses personagens que, agora, parlamentares que em situações concretas demonstram compromisso zero com a democracia arvorem-se no papel de defensores dela para, com seus votos e um trabalho intenso de convencimento de colegas e de mobilização da sociedade, atuarem forte para deixar sem regra de combate situações objetivas que comprometem a saúde do processo eleitoral sob o argumento de que é preciso defender o direito à liberdade de expressão. Nada mais falso.



Em boa parte dos casos, são basicamente os mesmos deputados e senadores que adotam um discurso inaceitável de relativização do que aconteceu naquele 8 de janeiro de 2023 que não podemos esquecer, sob pena de voltarmos a enfrentar tudo de novo pela nossa incapacidade histórica de aprender com os erros.

Ninguém que tenha apreço honesto pelo direito de dizer o que pensa, no limite de uma responsabilidade que a ética recomenda sempre, se deve dar por atendido com essa última atitude tomada pelo Congresso. Não é questão de ser pró-Bolsonaro, contra Lula ou vice-versa, mas o vale-tudo na política não pode interessar à democracia e nem ao processo eleitoral. Em algum momento a gente precisa enxergar as coisas para além do umbigo ideológico.

COMO VOTARAM OS DEPUTADOS CEARENSES



Sim (à manutenção do texto)

AJ Albuquerque (PP)

André Fernandes (PL)



Célio Studart (PSD)



Danilo Forte União



Dayany Bittencourt (União Brasil)



Domingos Neto (PSD)



Dr. Jaziel (PL)



Fernanda Pessoa (União Brasil)



Luiz Gastão (PSD)

NÃO (à manutenção do veto)



André Figueiredo (PDT)



Eduardo Bismarck (PDT)



Eunício Oliveira (MDB)



Idilvan Alencar (PDT)



José Airton (PT)



José Guimarães (PT)



Leônidas Cristino (PDT)



Luizianne Lins (PT)



Mauro Benevides Filho (PDT)



Moses Rodrigues (União Brasil)



Yury do Paredão (MDB)