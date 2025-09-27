Foto: carlus campos O viés político da tragédia em Sobral

É irreal, injusto até, cobrar da oposição que fique quieta diante de uma tragédia do tamanho da que aconteceu quinta-feira passada em Sobral, com jovens mortos e feridos em consequência de uma ação insana de criminosos contra uma escola pública local. Portanto, entenda-se como parte de um jogo que está sendo jogado o geral das manifestações que partiram deles (os oposicionistas) numa linha de cobrança ao governador Elmano de Freitas (PT) e ao seu governo pela responsabilidade que lhe cabe diante da crise de segurança pública que leva a esses episódios trágicos que se sucedem.

O fracasso e a insuficiência do que tem sido feito são evidentes diante de tragédias do tipo e não há número expressivo de prisões, operações e de investimentos que mascare isso. Nem mesmo o aspecto de se tratar de um quadro de envergadura nacional, cujas raízes podem estar na inexistência de uma política centralizada em Brasília que permita unidade nas ações estaduais, é suficiente para reduzir a fatura que deve ser apresentada a Elmano e sua equipe. No caso, o secretário Roberto Sá e a turma que com ele toca as ações na delicada área, destacando-se aqui que também a simples mudança de nomes em quase nada vai conseguir alterar o que temos de cenário e de perspectiva.

O ideal, afastada a justa comoção dos últimos dias e horas, seria potencializar de início os consensos para, a partir deles, então, valorizar e discutir os pontos de divergências naturais que marcam projetos diferentes de exercício de poder. Não pode haver discordância na conclusão de que estamos no caminho errado com a postura de esperar o crime acontecer para, a partir daí, correr atrás dos responsáveis por ele. É a linha reforçada, por exemplo, pelos sinais de que o governo do Ceará finaliza estudos para construção de dois novos presídios, talvez como resultado da compreensão, nem sempre acertada, de que precisa apresentar gestos concretos de resposta etc, mas todos sabemos que apenas criar novos depósitos de presos anda distante de ser uma solução. De novo, estaremos enxugando gelo.

Uma estrutura policial eficiente age antes, chega a tempo de evitar que o crime se concretize. Antecipa-se ao sangue, ao invés de priorizar o esforço de chegar com rapidez à cena para, simplesmente, limpá-lo. Por mais que sejamos ágeis agora na investigação e prisão dos atiradores de Sobral, já tem até gente na cadeia sob suspeita de ser um dos autores dos tiros, nada devolverá a vida dos dois jovens que morreram vitimados por uma guerra insana que acontece nas ruas e que o governo (do Brasil, do Ceará, de São Paulo, do Rio de Janeiro etc) parece assistir meio impotente. Neste ponto não vale fulanizar e nem partidarizar.

A campanha eleitoral de 2026 precisará discutir a situação, mas, rogo, deveria fazê-lo mergulhando com profundidade nas origens do problema e tendo coragem de apontar soluções que consigam ir além do modelo que prevê mais homens, mais armas, mais veículos, mais delegacias, uma estrutura que permite responder ao avanço do crime organizado chegando, sempre, depois dele. A crise imensa que há diante de nós, com vidas inocentes que se perdem quase todo dia, pede um olhar que garanta mais atenção que a que sido dada à inteligência, tanto pelas forças de polícia como entre as correntes da política.

Claro que, a essa altura, sugerir ponderação parecerá, na interpretação dos maus intérpretes, fazer a vontade do governo da vez. A mim, pelo menos, isso não interessa, que cada um fique com sua forma de enxergar o esforço de levar o debate para o campo da racionalidade, independente de quem ganhe com isso. Nem tudo na vida é disputa eleitoral.

De Tauá para as urnas

Foi claro, na última sexta-feira, o recado de Domingos Filho, presidente estadual do PSD e secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Elmano de Freitas: o empresário Chiquinho Feitosa, do Republicanos, tem apoio do partido e de seu grupo na reivindicação de uma das vagas na chapa majoritária governista para disputa pelo Senado em 2026. Um apoio de peso, inclusive considerando o histórico político local de ambos, que são de Tauá, onde a fala se deu. A cada dia que passa o processo vai se tornando mais perigoso devido ao risco de a conclusão final dele, seja qual for, deixar um rastro de descontentamento que poderá ameaçar a unidade governista. Pensando no total dos cargos disponíveis para disputa eleitoral.

O Anuário e o Cariri

A política no Cariri se desloca na noite dessa segunda-feira, dia 29, até o iu-á Hotel, em Juazeiro do Norte, onde o Grupo de Comunicação O POVO realiza o lançamento do Anuário do Ceará 2025/2026, edição que tem um capítulo especial dedicado à região. No qual, diga-se, está apontada a riqueza cultural e simbólica caririense, que empresta elementos, tonalidades e formas ao projeto gráfico da obra. O evento começa às 19 horas e terá a presença do presidente executivo do grupo, João Dummar Neto e do editor-geral do Anuário, Jocélio Leal. A lista de presenças é forte e envolve prefeitos dos 29 municípios que fazem parte da região, além de deputados, vereadores, demais políticos, empresários, gestores públicos e privados, artistas e outras personalidades locais e nacionais.

Nem tudo é política

Olhando o triste caso de violência de Sobral para além da tragédia, vale destacar o comportamento que está tendo, até agora, o prefeito Oscar Rodrigues (União Brasil), que é de oposição, teve sua vitória amplamente comemorada pelos antigovernistas, usou boné do MAGA no pós-vitória do Trump etc, mas conseguiu compreender o momento e suas necessidades. Não necessariamente tem a ver com 2026 e apenas mostra que o diálogo é possível quando se trata de determinar um objetivo comum de se colocar contra o que é flagrantemente afrontoso à sociedade, da qual fazem parte, num mesmo plano e em perspectivas distintas, governo e oposição. Vale olhar a situação com seu caráter exemplar.

A "soberania" argentina

A Argentina com Javier Milei na presidência, um libertário extremista, é constantemente dada como uma mostra da importância de um modelo econômico diferente, que reza de maneira absoluta pela cartilha da responsabilidade fiscal etc, por isso vale falar um pouco sobre o que acontece por lá agora. O governo argentino, de olho nas eleições intermediárias que acontecem em outubro, decidiu por um pacote de bondades para o agronegócio do país, suspendendo qualquer imposto para o setor até o dia 31 do próximo mês. Sabe o que aconteceu? Porta-vozes de Donald Trump mandaram dizer que não gostaram, porque aumentaria a competividade argentina numa área de interesse dos Estados Unidos e, dois dias depois do anúncio, Milei cancelou tudo. Soberania, palavra na moda, mandou lembrança.

A política na horizontal

Carmelo Neto (PL), vamos combinar, escondia pouco seu incômodo com a situação na qual foi jogado com a mudança de comando regional da sigla, que saiu de suas mãos e está, agora, com o deputado federal André Fernandes.

O deputado estadual, que faz uma disputa surda contra Fernandes, sem exposição externa, está, agora, numa distante posição de vogal. Posse da nova direção foi em Brasília, quarta-feira passada.

Arnon Bezerra (PSB) estava certo que assumiria vaga de deputado federal com pedido de afastamento da Enfermeira Ana Paula (PSB). Eduardo Bismarck (Podemos), efetivo da vaga e afastado para ocupar cargo no governo estadual, teria costurado o acordo.

O ex-prefeito de Juazeiro do Norte não sabe dizer o que aconteceu para que até hoje a coisa não tenha se materializado, mas nega qualquer exigência prévia de filiação ao Podemos como determinante do impasse.

Eduardo Girão, o senador cearense do Novo, segue na sua quase obsessão com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), agora mirando em Flávio Dino, contra quem promete protocolar pedido de impeachment nos próximos dias.

Na sua compreensão, um juiz com interesse em "aniquilar os conservadores do Brasil" e que tem adotado postura parcial. A coisa é meio confusa porque na listagem dos "maus exemplos" prevalecem ações de antes da chegada de Dino ao STF, de quando ele era político.



