Câmara de Fortaleza lança parceria com a UFC para MBA e cursos

Foto: Foto: Mateus Dantas / (CMFor) Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) anuncia parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC)

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) lançou uma parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC) do primeiro curso de MBA gratuito em Gestão Pública Legislativa voltado aos servidores do parlamento da Capital.

A ação foi anunciada nesta quinta-feira, 7, pelo presidente da Casa, o vereador Leo Couto (PSB). Também serão disponibilizados cursos de Inglês Básico, com 125 vagas, e de Redação Oficial tendo 35 vagas.

Ao todo, serão 40 vagas para a MBA, sendo 36 destinadas a vereadores, servidores da CMFor e quatro para docentes e técnico-administrativo da UFC. As inscrição estarão abertas entre 11 e 15 de agosto, por meio do sistema Siga da UFC, com edital disponível na mesma data.

As aulas aconteceram na sede da Escola do Parlamento da Câmara de Fortaleza (EPFor), às quintas e sextas-feiras, das 18 às 22 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Já o curso de inglês estará disponível no formato híbrido, via on-line e encontros presenciais na Casa de Cultura Estrangeira da UFC, no Centro de Humanidades. As aulas durarão um ano com início em 1° de setembro, ocorrendo aos sábados de manhã. Inscrições serão entre os dias 11 a 22 de agosto, com link disponível no portal da Câmara.

O curso de Redação Oficial terá início no dia 18 de agosto, realizado às segundas-feiras, das 15h às 19h, também na sede da EPFor. A formação durará três meses. As inscrição estão válidas no site da CMFor, a partir desta quinta-feira, 7, até o dia 13 de agosto.

“Se tem uma coisa que ninguém pode nos tirar é o conhecimento. É ele que molda nossos princípios, nossas lutas e lugares de afeto. E, agora, esse conhecimento poderá ser aprofundado com uma certificação da melhor universidade do Norte e Nordeste”, disse Leo Couto.

