Flávio Dino sobre trama golpista: "Acampamentos não foram em porta de igreja"

Foto: Gustavo Moreno/STF Ministro Flávio Dino (STF) vota em julgamento de trama golpista nesta terça-feira, 9

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), argumentou contrário a tese de que a trama golpista tinha teor pacifista e religioso. O magistrado lembrou que o nome do plano era Punhal Verde e Amarelo e não Bíblia Verde e Amarela, e os acampamentos foram em portas de quartéis.

"O nome do plano era punhal, não era Bíblia Verde e Amarela. Era Punhal Verde e Amarelo. Os acampamentos não foram em porta de igreja", disse nesta terça-feira, 9, ao votar no julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, do "grupo crucial" da trama.

Dino declarou que se o objetivo fosse sem violência, iriam a uma missa ou um culto, pois nos quartéis estão armas de fogo para agir com força bruta.

"Creio que se você está com intuito pacifista, você tem uma resignação, você vai à missa, vai a um culto, ou quem sabe até acampa na porta da igreja. Mas não, os acampamentos foram nas portas de quartéis. E eu sei que se reza em quartéis, mas sobretudo há fuzis, metralhadoras, tanques", afirmou.