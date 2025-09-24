Logo O POVO+
Vereador que já propôs exclusão de área verde chama desmatamento do aeroporto de "crime"
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Vereador afirmou que a concessão da Fraport deveria ser cassada após a derrubada da área vegetal
￼TERRENO desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza (Foto: AURÉLIO ALVES)
Foto: AURÉLIO ALVES ￼TERRENO desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza

Luciano Girão (PDT), 2° vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), chamou de crime ambiental o desmatamento de 32 hectares de mata atlântica no entorno do aeroporto de Fortaleza.

"Na calada da noite desmataram essa área ainda pendente. Um órgão federal precisava ser consultado e precisava deliberar.

Na calada da noite, fizeram na surdina, sem ninguém ver, esse crime ambiental", disse nesta quarta-feira, 24.

Além disso, o vereador afirmou que a concessão da Fraport deveria ser cassada após a derrubada da área vegetal.

"É um crime o que ela fez com essa área", completou.

Luciano Girão foi autor de projeto de lei complementar 19/24 que visava a exclusão de duas áreas verdes em Fortaleza.

Uma das retiradas da nomeação área verde rers de aproximadamente 11,4 hectares, localizado no bairro Manuel Dias Branco, próximo à Praia do Futuro.

O projeto foi apresentado em 2024 e aprovado pela Câmara. Porém, neste ano, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) vetou o texto e a CMFor manteve a decisão.

Foto do Guilherme Gonsalves

