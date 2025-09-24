Vereador que já propôs exclusão de área verde chama desmatamento do aeroporto de "crime"

Foto: AURÉLIO ALVES ￼TERRENO desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza

Luciano Girão (PDT), 2° vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), chamou de crime ambiental o desmatamento de 32 hectares de mata atlântica no entorno do aeroporto de Fortaleza.

"Na calada da noite desmataram essa área ainda pendente. Um órgão federal precisava ser consultado e precisava deliberar.

Na calada da noite, fizeram na surdina, sem ninguém ver, esse crime ambiental", disse nesta quarta-feira, 24.

Além disso, o vereador afirmou que a concessão da Fraport deveria ser cassada após a derrubada da área vegetal.

"É um crime o que ela fez com essa área", completou.

Luciano Girão foi autor de projeto de lei complementar 19/24 que visava a exclusão de duas áreas verdes em Fortaleza.

Uma das retiradas da nomeação área verde rers de aproximadamente 11,4 hectares, localizado no bairro Manuel Dias Branco, próximo à Praia do Futuro.

O projeto foi apresentado em 2024 e aprovado pela Câmara. Porém, neste ano, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) vetou o texto e a CMFor manteve a decisão.