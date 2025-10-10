André Figueiredo diz que PDT busca ter mais espaço no governo Lula

Foto: Reprodução/Instagram: @depandrefigueiredo Cúpula do PDT com o presidente Lula

O PDT garante apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026 e busca mais espaço, como cargos em ministérios, de acordo com o deputado federal André Figueiredo. O presidente estadual do partido reforçou a questão de "sobrevivência" pensando no próximo ano.

Em entrevista à coluna sobre o recente encontro de lideranças pedetistas com Lula, o parlamentar reforçou a aliança histórica com o PT e a busca por mais contemplação.

"O diálogo que tivemos com ele (Lula) foi também visando que esses aliados históricos que o PT tem possam ser melhor contemplados, afinal ano que vem é um ano eleitoral e nós temos que pensar cada um de nós, PDT, PSB, PCdoB, pensar na nossa sobrevivência eleitoral", declarou.

Ao falar do desejo do PDT, André citou ministros que são de partidos que fazem oposição a Lula ou ainda tido como incertos sobre a garantia de apoio ao presidente.

"E como estaremos juntos do presidente Lula, queremos que esse espaço seja respeitado a despeito de outros partidos que têm ministérios importantes e que não se tem a certeza de que estarão lado a lado conosco", disse.



Celso Sabino (União), ministro do Turismo, e André Fufuca (PP), ministro do Esporte, sofrem pressão de seus partidos para deixarem os cargos, mas estão batendo o pé para continuarem. O PDT vislumbrava ocupar um dos postos deixados caso eles realmente desembarcassem do governo Lula, inclusive com André Figueiredo sendo cotado.

"O meu nome ser ventilado pra mim é uma honra por parte dos companheiros que fazem o PDT, mas evidentemente que não tem nada certo. A expectativa é de que o PDT possa ter mais espaço sim no governo federal", completou.

