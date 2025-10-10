André Figueiredo diz que PDT busca ter mais espaço no governo Lula
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
André Figueiredo diz que PDT busca ter mais espaço no governo Lula
O líder da sigla brizolista reforçou o apoio da bancada ao governo federal e exigiu espaço enquanto há partidos com ministérios, mas que não dão a garantia de apoio a Lula
O PDT garante apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026 e busca mais espaço, como cargos em ministérios, de acordo com o deputado federal André Figueiredo. O presidente estadual do partido reforçou a questão de "sobrevivência" pensando no próximo ano.
Em entrevista à coluna sobre o recente encontro de lideranças pedetistas com Lula, o parlamentar reforçou a aliança histórica com o PT e a busca por mais contemplação.
"O diálogo que tivemos com ele (Lula) foi também visando que esses aliados históricos que o PT tem possam ser melhor contemplados, afinal ano que vem é um ano eleitoral e nós temos que pensar cada um de nós, PDT, PSB, PCdoB, pensar na nossa sobrevivência eleitoral", declarou.
Ao falar do desejo do PDT, André citou ministros que são de partidos que fazem oposição a Lula ou ainda tido como incertos sobre a garantia de apoio ao presidente.
"E como estaremos juntos do presidente Lula, queremos que esse espaço seja respeitado a despeito de outros partidos que têm ministérios importantes e que não se tem a certeza de que estarão lado a lado conosco", disse.
"O meu nome ser ventilado pra mim é uma honra por parte dos companheiros que fazem o PDT, mas evidentemente que não tem nada certo. A expectativa é de que o PDT possa ter mais espaço sim no governo federal", completou.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.