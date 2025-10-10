Ivo crítica votos de Moses, cotado como pré-candidato a senador pela base

Foto: JÚLIO CAESAR/O POVO / Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Ivo Gomes (PSB) e Moses Rodrigues (União)

O ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB) criticou o deputado federal Moses Rodrigues (União) por votações recentes no Congresso Nacional. Uma votação foi contra o governo federal, na Medida Provisória (MP) do IOF, e outro a favor da PEC da Blindagem.

"Votou contra o povo e a favor das bets, bancos e bilionários (...) Moses Rodrigues vota sim e ajuda a blindar bandidos no Congresso", diziam imagens publicadas por Ivo em suas redes sociais. "Um representante desses...", escreveu o ex-prefeito.

Moses Rodrigues é cotado entre pré-candidatos a senador pela base do governo estadual do Ceará, mas mesmo assim, votou contra o governo do PT em pautas, a exemplo das mais recente.

Os grupos políticos de Ivo e Moses são adversários há décadas em Sobral. Em 2016, os dois disputaram a eleição para prefeito, com Ivo levando a melhor e se reelegendo em 2020 contra Oscar Rodrigues (União), pai de Moses.

Em 2024, Oscar venceu a disputa contra a ex-governadora Izolda Cela (PSB), botando fim em uma continuidade do grupo dos Ferreira Gomes que governava o município há 28 anos.