PSD não conta com Fernando Hugo e Lucílvio Girão para a eleição de 2026

Foto: José Leomar/Alece Fernando Hugo (PSD) e Lucílvio Girão (PSD)

Dois dos três deputados estaduais do PSD não seguirão no partido para 2026, Fernando Hugo e Lucílvio Girão. O aviso já foi dado pelo presidente da sigla no Ceará, Domingos Filho.

A informação também foi dita pelo vereador Bruno Mesquita (PSD), líder de Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) em entrevista ao Jogo Político, podcast do O POVO.

"Vou falar publicamente o que ele (Domingos Filho) me disse que poderia falar. Ele me disse que não conta com os dois (Fernando Hugo e Lucílvio Girão). Dos que estão lá ele conta somente com o Simão Pedro", disse.

Segundo a apuração da coluna, o motivo que teria feito o presidente tomar a decisão seria o acordo entre os dois deputados em apoiar Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), para deputado federal, o que causou insatisfação, visto que ele não integra os quadros do PSD.

Como alternativas, o partido irá lançar para tentar uma vaga na Alece o vereador de Fortaleza Tony Brito e Erich Douglas, hoje secretário da Proteção Animal do Ceará. Apollo Vicz, secretário da Proteção Animal em Fortaleza, pode tentar vaga para deputado estadual ou federal.