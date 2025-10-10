PSD não conta com Fernando Hugo e Lucílvio Girão para a eleição de 2026
O presidente do partido no Ceará, Domingos Filho, já confirmou que não terá os dois deputados estaduais na composição da chapa
Dois dos três deputados estaduais do PSD não seguirão no partido para 2026, Fernando Hugo e Lucílvio Girão. O aviso já foi dado pelo presidente da sigla no Ceará, Domingos Filho.
A informação também foi dita pelo vereador Bruno Mesquita (PSD), líder de Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) em entrevista ao Jogo Político, podcast do O POVO.
"Vou falar publicamente o que ele (Domingos Filho) me disse que poderia falar. Ele me disse que não conta com os dois (Fernando Hugo e Lucílvio Girão). Dos que estão lá ele conta somente com o Simão Pedro", disse.
Segundo a apuração da coluna, o motivo que teria feito o presidente tomar a decisão seria o acordo entre os dois deputados em apoiar Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), para deputado federal, o que causou insatisfação, visto que ele não integra os quadros do PSD.
Como alternativas, o partido irá lançar para tentar uma vaga na Alece o vereador de Fortaleza Tony Brito e Erich Douglas, hoje secretário da Proteção Animal do Ceará. Apollo Vicz, secretário da Proteção Animal em Fortaleza, pode tentar vaga para deputado estadual ou federal.
