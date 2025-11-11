COP30: Evandro participa de painel e apresenta observatório climático

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão está em Belém (PA), na COP30, para cumprir agendas nesta terça-feira, 11. Por volta das 11h15, o gestor participou do painel Cidades em Rede no stand do Governo Brasileiro; Junto esteve o secretário municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) de Fortaleza, João Vicente Leitão.
No painel estavam Tainá de Paula, secretária municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, e um representante do C40 Cities (Grupo C40 de Grandes Cidades para a Liderança Climática).
No início da tarde, Evandro Leitão irá apresentar e lançar, no Pavilhão Azul da COP30, o Observatório dos Riscos Climáticos de Fortaleza. O programa consiste em uma rede de sensores meteorológicos de monitoramento em tempo real e indicadores como a sensação térmica em áreas da periferia da capital cearense.
Estes dados do observatório climático servirão para orientação de projetos que visam mitigar o calor em Fortaleza e também garantir ações preventivas contra inundações.
Além de Evandro e do secretário João Vicente, estão em Belém o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Leo Couto (PSB), e o secretário-executivo da Seuma, Iraguassú Filho (PDT).
