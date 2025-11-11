COP30: Evandro participa de painel e apresenta observatório climático

Foto: Via: WhatsApp/O POVO Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, participou de painel da COP30 em Belém

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão está em Belém (PA), na COP30, para cumprir agendas nesta terça-feira, 11. Por volta das 11h15, o gestor participou do painel Cidades em Rede no stand do Governo Brasileiro; Junto esteve o secretário municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) de Fortaleza, João Vicente Leitão.

No painel estavam Tainá de Paula, secretária municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, e um representante do C40 Cities (Grupo C40 de Grandes Cidades para a Liderança Climática).



No início da tarde, Evandro Leitão irá apresentar e lançar, no Pavilhão Azul da COP30, o Observatório dos Riscos Climáticos de Fortaleza. O programa consiste em uma rede de sensores meteorológicos de monitoramento em tempo real e indicadores como a sensação térmica em áreas da periferia da capital cearense.

Estes dados do observatório climático servirão para orientação de projetos que visam mitigar o calor em Fortaleza e também garantir ações preventivas contra inundações.

Além de Evandro e do secretário João Vicente, estão em Belém o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Leo Couto (PSB), e o secretário-executivo da Seuma, Iraguassú Filho (PDT).