Câmara fará sessão em homenagem aos 60 do curso de Jornalismo da UFC
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão.

Proposta de autoria do vereador Aglaylson (PT) destaca relevância do papel social do jornalismo e homenageará professores e ex-professores
Universidade Federal do Ceará (UFC) (Foto: Jr. Panela/ Divulgação UFC)
Foto: Jr. Panela/ Divulgação UFC Universidade Federal do Ceará (UFC)

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) irá realizar na próxima sexta-feira, 14, às 9h, uma sessão solene em homenagem aos 60 anos do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC), atendendo a solicitação do vereador Aglaylson (PT).

“Celebrar os 60 anos do Curso de Jornalismo é reconhecer a importância da universidade pública e do papel social do jornalismo na construção de uma sociedade mais justa e democrática”, destacou autor do requerimento da sessão.

Durante a solenidade, serão homenageados professores, profissionais e ex-alunos que marcaram a trajetória do curso ao longo dessas seis décadas, reafirmando o compromisso da UFC com a formação de comunicadores comprometidos com a ética e a responsabilidade social.

Dentre os homenageados estão: Adísia Sá, fundadora do curso de Comunicação Social da UFC em 1965 e ombudsman emérita do O POVO; Francisco Solto Paulino (in memoriam), também um dos fundadores representado pela jornalista do O POVO Lêda Maria.

Confira todos os homenageados:

  • Adísia Sá – Fundadora do Curso de Comunicação Social da UFC, em 1965, e primeira ombudsman do O POVO
  • Francisco Souto Paulino (in memoriam) – Fundador do Curso de Comunicação Social da UFC (representado pela jornalista Lêda Maria)
  • Antônio Martins Filho (in memoriam) – Ex-reitor da UFC
  • Custódio Luís Silva de Almeida – Reitor da UFC
  • Eliézer Rodrigues Barbosa – Presidente da Associação Cearense de Imprensa
  • Júlia Maria Pereira de Miranda Henriques – Professora aposentada do Curso de Jornalismo
  • Márcia Vidal Nunes – Professora aposentada do Curso de Jornalismo
  • Luizianne de Oliveira Lins – Deputada federal e professora licenciada do Curso de Jornalismo
  • José Ronaldo Aguiar Salgado – Professor aposentado do Curso de Jornalismo
  • Francisco Gilmar Cavalcante de Carvalho (in memoriam) – Professor aposentado do Curso de Jornalismo (representado por Francisco Sousa)
  • Silas de Paula – Diretor do Museu da Imagem e do Som do Ceará. Professor aposentado do Curso de Jornalismo
  • Naiana Rodrigues da Silva – Coordenadora do Curso de Jornalismo
  • Kamila Bossato Fernandes – Secretária de Comunicação da UFC. Professora e ex-coordenadora do Curso de Jornalismo
  • Luís Sérgio dos Santos – Professor do Curso de Jornalismo
  • Camila Cavalcante Mesquita Soares – Servidora técnica-administrativa do Curso de Jornalismo
  • Alan Eduardo dos Santos Góes – Coordenador do Curso de Publicidade e Propaganda da UFC
  • Glícia Maria Pontes Bezerra – Pró-Reitora de Cultura da UFC. Professora do Curso de Publicidade e Propaganda
  • Gabriela Reinaldo – Professora do Curso de Publicidade e Propaganda
