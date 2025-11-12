Câmara fará sessão em homenagem aos 60 do curso de Jornalismo da UFC

Foto: Jr. Panela/ Divulgação UFC Universidade Federal do Ceará (UFC)

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) irá realizar na próxima sexta-feira, 14, às 9h, uma sessão solene em homenagem aos 60 anos do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC), atendendo a solicitação do vereador Aglaylson (PT).

“Celebrar os 60 anos do Curso de Jornalismo é reconhecer a importância da universidade pública e do papel social do jornalismo na construção de uma sociedade mais justa e democrática”, destacou autor do requerimento da sessão.

Durante a solenidade, serão homenageados professores, profissionais e ex-alunos que marcaram a trajetória do curso ao longo dessas seis décadas, reafirmando o compromisso da UFC com a formação de comunicadores comprometidos com a ética e a responsabilidade social.



Dentre os homenageados estão: Adísia Sá, fundadora do curso de Comunicação Social da UFC em 1965 e ombudsman emérita do O POVO; Francisco Solto Paulino (in memoriam), também um dos fundadores representado pela jornalista do O POVO Lêda Maria.

Confira todos os homenageados: