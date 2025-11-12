Câmara fará sessão em homenagem aos 60 do curso de Jornalismo da UFC

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) irá realizar na próxima sexta-feira, 14, às 9h, uma sessão solene em homenagem aos 60 anos do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC), atendendo a solicitação do vereador Aglaylson (PT).
“Celebrar os 60 anos do Curso de Jornalismo é reconhecer a importância da universidade pública e do papel social do jornalismo na construção de uma sociedade mais justa e democrática”, destacou autor do requerimento da sessão.
Durante a solenidade, serão homenageados professores, profissionais e ex-alunos que marcaram a trajetória do curso ao longo dessas seis décadas, reafirmando o compromisso da UFC com a formação de comunicadores comprometidos com a ética e a responsabilidade social.
Dentre os homenageados estão: Adísia Sá, fundadora do curso de Comunicação Social da UFC em 1965 e ombudsman emérita do O POVO; Francisco Solto Paulino (in memoriam), também um dos fundadores representado pela jornalista do O POVO Lêda Maria.
Confira todos os homenageados:
Adísia Sá – Fundadora do Curso de Comunicação Social da UFC, em 1965, e primeira ombudsman do O POVO
Francisco Souto Paulino (in memoriam) – Fundador do Curso de Comunicação Social da UFC (representado pela jornalista Lêda Maria)
Antônio Martins Filho (in memoriam) – Ex-reitor da UFC
Custódio Luís Silva de Almeida – Reitor da UFC
Eliézer Rodrigues Barbosa – Presidente da Associação Cearense de Imprensa
Júlia Maria Pereira de Miranda Henriques – Professora aposentada do Curso de Jornalismo
Márcia Vidal Nunes – Professora aposentada do Curso de Jornalismo
Luizianne de Oliveira Lins – Deputada federal e professora licenciada do Curso de Jornalismo
José Ronaldo Aguiar Salgado – Professor aposentado do Curso de Jornalismo
Francisco Gilmar Cavalcante de Carvalho (in memoriam) – Professor aposentado do Curso de Jornalismo (representado por Francisco Sousa)
Silas de Paula – Diretor do Museu da Imagem e do Som do Ceará. Professor aposentado do Curso de Jornalismo
Naiana Rodrigues da Silva – Coordenadora do Curso de Jornalismo
Kamila Bossato Fernandes – Secretária de Comunicação da UFC. Professora e ex-coordenadora do Curso de Jornalismo
Luís Sérgio dos Santos – Professor do Curso de Jornalismo
Camila Cavalcante Mesquita Soares – Servidora técnica-administrativa do Curso de Jornalismo
Alan Eduardo dos Santos Góes – Coordenador do Curso de Publicidade e Propaganda da UFC
Glícia Maria Pontes Bezerra – Pró-Reitora de Cultura da UFC. Professora do Curso de Publicidade e Propaganda
Gabriela Reinaldo – Professora do Curso de Publicidade e Propaganda
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.