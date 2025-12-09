Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O PDT realizou no fim de semana uma reunião do diretório nacional onde analisou a situação nos estados e a conjuntura nacional para as eleições de 2026.
O principal foco do partido, conforme afirmou o presidente Carlos Lupi no encontro, é alcançar a cláusula de barreira no Congresso Nacional e também candidaturas-chave pelo Brasil. A principal é a de Juliana Brizola no Rio Grande do Sul e possível aliança com o PT.
Outros focos da sigla brizolista para as cadeiras de governador são Alexandre Kalil, em Minas Geras; e Requião Filho, no Paraná.
Já de olho nas vagas do Senado, o PDT irá filiar a ex-deputada federal Marília Arraes, hoje no Solidariedade, para disputar uma vaga na chapa com o seu primo, João Campos (PSB), prefeito de Recife, e pré-candidato a governador de Pernambuco.
Além de Marília, outra forte aposta pedetista é em Waldez Góes, ministro da Integração Nacional, concorrendo para senador pelo Amapá, estado pelo qual já foi governador por quatro mandatos.
