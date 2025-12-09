Foto: Via: WhatsApp/O POVO Reunião do Diretório Nacional do PDT

O PDT realizou no fim de semana uma reunião do diretório nacional onde analisou a situação nos estados e a conjuntura nacional para as eleições de 2026.

O principal foco do partido, conforme afirmou o presidente Carlos Lupi no encontro, é alcançar a cláusula de barreira no Congresso Nacional e também candidaturas-chave pelo Brasil. A principal é a de Juliana Brizola no Rio Grande do Sul e possível aliança com o PT.

Outros focos da sigla brizolista para as cadeiras de governador são Alexandre Kalil, em Minas Geras; e Requião Filho, no Paraná.

Já de olho nas vagas do Senado, o PDT irá filiar a ex-deputada federal Marília Arraes, hoje no Solidariedade, para disputar uma vaga na chapa com o seu primo, João Campos (PSB), prefeito de Recife, e pré-candidato a governador de Pernambuco.

Além de Marília, outra forte aposta pedetista é em Waldez Góes, ministro da Integração Nacional, concorrendo para senador pelo Amapá, estado pelo qual já foi governador por quatro mandatos.