Logo O POVO+
União Brasil e PP consultarão bancadas sobre apoio a Flávio Bolsonaro
Comentar
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

União Brasil e PP consultarão bancadas sobre apoio a Flávio Bolsonaro

O senador se reuniu com Antônio Rueda e Ciro Nogueira para discutir aliança em torno da pré-candidatura presidencial
Comentar
￼FLÁVIO Bolsonaro afirmou que o pai o designou como herdeiro político (Foto: EVARISTO SA/AFP)
Foto: EVARISTO SA/AFP ￼FLÁVIO Bolsonaro afirmou que o pai o designou como herdeiro político

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reuniu na noite da segunda-feira, 8, com Antônio Rueda e Ciro Nogueira, presidentes nacionais de União Brasil e PP, respectivamente, para tentar viabilizar-se como pré-candidato a presidente da República com apoio dos partidos.

O momento ocorreu na casa de Rueda e teve também as presenças de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e do senador Rogério Marinho (PL-RN).

Valdemar foi mais incisivo em tentar o apoio formal da federação União Progressista. Rueda e Ciro não se comprometeram e irão consultar as bancadas federais e os governadores.

Um interlocutor em Brasília afirmou à coluna que a tendência é de rejeição da aliança com Flávio, pois a maioria defende a pré-candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Com isso, a perspectiva é de várias candidaturas da direita contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dentre eles a de Ronaldo Caiado, governador de Goiás e filiado ao União, e a do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

Há uma vontade, inclusive, de composição de uma chapa formada por Caiado e Ratinho. Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, corre por fora.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?