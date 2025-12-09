Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O momento ocorreu na casa de Rueda e teve também as presenças de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e do senador Rogério Marinho (PL-RN).
Valdemar foi mais incisivo em tentar o apoio formal da federação União Progressista. Rueda e Ciro não se comprometeram e irão consultar as bancadas federais e os governadores.
Um interlocutor em Brasília afirmou à coluna que a tendência é de rejeição da aliança com Flávio, pois a maioria defende a pré-candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Com isso, a perspectiva é de várias candidaturas da direita contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dentre eles a de Ronaldo Caiado, governador de Goiás e filiado ao União, e a do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).
Há uma vontade, inclusive, de composição de uma chapa formada por Caiado e Ratinho. Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, corre por fora.
