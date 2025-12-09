Foto: EVARISTO SA/AFP ￼FLÁVIO Bolsonaro afirmou que o pai o designou como herdeiro político

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reuniu na noite da segunda-feira, 8, com Antônio Rueda e Ciro Nogueira, presidentes nacionais de União Brasil e PP, respectivamente, para tentar viabilizar-se como pré-candidato a presidente da República com apoio dos partidos.

O momento ocorreu na casa de Rueda e teve também as presenças de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e do senador Rogério Marinho (PL-RN).

Valdemar foi mais incisivo em tentar o apoio formal da federação União Progressista. Rueda e Ciro não se comprometeram e irão consultar as bancadas federais e os governadores.

Um interlocutor em Brasília afirmou à coluna que a tendência é de rejeição da aliança com Flávio, pois a maioria defende a pré-candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Com isso, a perspectiva é de várias candidaturas da direita contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dentre eles a de Ronaldo Caiado, governador de Goiás e filiado ao União, e a do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

Há uma vontade, inclusive, de composição de uma chapa formada por Caiado e Ratinho. Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, corre por fora.