O governo nas mãos de Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) realizou desde a última semana de novembrou até o início de dezembro uma série de reuniões com deputados estaduais no Palácio da Abolição. Ao todo, foram 45 parlamentares, entre titulares, suplentes e licenciados. Na pauta estavam projetos, demandas e pautas para as bases eleitorais e pastas.

Além disso, Elmano uniu a sua base de apoio da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para reforçar alinhamento. De acordo com relatos ouvidos pela coluna, foi uma sinalização de comando firme do governador sobre a sua gestão que entrará no último ano de mandato.

Controle sobre o seu governo

Elmano mostrou controle do seu governo para tratar assuntos diretamente com os deputados, secretários e prefeitos. Tal demonstração foi avaliada como muito positiva. Ele deseja uma chapa de candidatos, não só no PT, mas também nos partidos aliados, que reforce um palanque com objetivo de eleger Lula (PT) presidente.

Já sobre candidaturas ao Senado Federal, Elmano deixou claro que há outras vozes como Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB), sua preocupação é tocar o governo. E para quem tinha dúvidas, o governador será candidato a reeleição no ano que vem independentemente do adversário.

Jogo político de Caucaia

O segundo maior colégio eleitoral do Ceará, o município de Caucaia, deverá ser palco de uma forte disputa pela vaga de deputado estadual em 2026. Hoje, a cidade é representada por Emilia Pessoa (PSDB).

Além da própria tucana buscando a reeleição, nomes fortes já se apresentam para o pleito. Waldemir Catanho (PT), candidato a prefeito em 2024, Deuzinho Filho (União), ex-vice-prefeito, Vanderlan Alves (Republicanos), atualmente deputado federal em exercício, Vicente Aquino (Republicanos) e Silvio Nascimento (PSB) estão no páreo para uma cadeira na Alece.

Psol/Rede analisa candidatura

A federação formada por Psol e Rede está em diálogo e análise sobre a possibilidade de lançar uma candidatura própria ao Governo do Ceará e tentar vaga no Senado Federal em 2026.

O sentimento majoritário é de que o bloco deva lançar chapa majoritária. A conversa deve avançar em janeiro.

Fator Luizianne

Neste contexto, é especulada a ida da deputado federal Luizianne Lins (PT) para a federação. Integrantes do Psol confidenciaram à coluna que a ex-prefeita recebeu convite da Rede e seria uma opção competitiva e "surpresa" para se lançar senadora.

Pinga-fogo

Elmano deve fazer reforma no seu secretariado no início de 2026 de olho nas eleições/// Devem se licenciar aqueles que podem concorrer a cargos /// Dentre as mexidas estarão Jade Romero (MDB), Eduardo Bismarck (PDT), Chagas Vieira, Luísa Cela (PT), dentre outros.

