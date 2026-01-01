Ciro voltou dos EUA decidido a ser candidato e avisou a aliados

Foto: Reprodução/Instagram: @josesartoce Roberto Cláudio (União), Tasso Jereissati (PSDB), Ciro Gomes (PSDB), José Sarto (PSDB)

No início de dezembro, Ciro Gomes (PSDB) viajou para os Estados Unidos da América em meio a uma polêmica que aparentou implodir a oposição no Ceará ganhando contornos nacionais. Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, desautorizou aliança do PL com o ex-presidenciável e o partido chegou a suspender as tratativas com ele.

Neste ínterim, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que saiu em defesa de André Fernandes (PL) na composição com Ciro, virou pré-candidato a presidente da República, sendo a principal voz do PL, e Ciro voltou ao Brasil decidido a ser candidato a governador do Ceará em 2026.

O tucano retornou ao País poucos dias antes do Natal e teve diversas reuniões e encontros com aliados para tratativas eleitorais. Nestes diálogos, quem o ouviu saiu com a certeza de que Ciro concorrerá ao comando do Palácio da Abolição na tentativa de derrotar o PT.

Na segunda-feira, 29, o ex-ministro esteve no escritório político do deputado federal Danilo Forte (União Brasil) e, horas depois, encontrou o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e os ex-prefeitos de Fortaleza José Sarto (PSDB) e Roberto Cláudio (União Brasil).

Além destes, Ciro se encontrou com o deputado federal do PL, Matheus Noronha, e com o pai do parlamentar, o ex-deputado federal Genecias Noronha, forte líder político da Região dos Inhamuns. Nestes encontros, ele fez saber e não deixou dúvida para os aliados e interlocutores de que será candidato. A declaração pública confirmando o lançamento ocorrerá em 2026.

Na virada do dia 30 para o 31, Ciro compartilhou uma imagem ao lado de RC e o presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner com a deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil) e as demais respectivas esposas, com mensagem de unidade.

"Um ano de construção de amizades e de preparação para um futuro de esperança e renovação. Fé em Deus e no povo cearense", escreveu o pré-candidato a governador.

Roberto Cláudio, que então se colocava como também possível postulante ao Governo do Ceará, já faz coro pelo nome de Ciro. O ex-governador afirmou algumas vezes que o candidato preferido dele seria RC. Para Roberto, o candidato é Ciro.

O tucano tem mais apelo popular e força de agremiação de forças políticas, como mostram pesquisas. Ciro e Roberto entendem isso, embora o tucano tivesse anunciado aposentadoria de disputas eletivas após a derrota em 2022 e este último sonhar em ser governador.