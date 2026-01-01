Ciro voltou dos EUA decidido a ser candidato e avisou a aliados

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Na segunda-feira, 29, o ex-ministro esteve no escritório político do deputado federal Danilo Forte (União Brasil) e, horas depois, encontrou o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e os ex-prefeitos de Fortaleza José Sarto (PSDB) e Roberto Cláudio (União Brasil).
Na virada do dia 30 para o 31, Ciro compartilhou uma imagem ao lado de RC e o presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner com a deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil) e as demais respectivas esposas, com mensagem de unidade.
"Um ano de construção de amizades e de preparação para um futuro de esperança e renovação. Fé em Deus e no povo cearense", escreveu o pré-candidato a governador.
O tucano tem mais apelo popular e força de agremiação de forças políticas, como mostram pesquisas. Ciro e Roberto entendem isso, embora o tucano tivesse anunciado aposentadoria de disputas eletivas após a derrota em 2022 e este último sonhar em ser governador.
