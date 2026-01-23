Logo O POVO+
No Sul, Camilo relembra queda do Ceará para o Inter e celebra filme O Agente Secreto
Comentar
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

No Sul, Camilo relembra queda do Ceará para o Inter e celebra filme O Agente Secreto

Em evento em Porto Alegre, o ministro abordou temas como educação, futebol e cinema
Comentar
Camilo Santana (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Camilo Santana

Camilo Santana (PT), ministro da Educação, fez um discurso passando por temas como educação, futebol e cinema em evento em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

"Tenho muito orgulho e muita honra de ser lá do Ceará, de ser hoje ministro da Educação", afirmou o petista na entrega de unidades da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) e Vales-Computadores do programa Mais Professores para o Brasil.

Em seguida, Camilo, em tom de brincadeira, disse que ficou chateado com os gaúchos pois no ano passado o Internacional venceu o Ceará na reta final do Campeonato Brasileiro, o que acabaria culminando na queda do clube alvinegro para a segunda divisão.

"Fiquei chateado com vocês no final do ano passado, chateado um pouquinho, porque o colorado derrubou o Ceará que caiu pra segunda divisão do campeonato brasileiro. Mas parabéns pra quem é torcedor do Internacional, parabéns a quem é torcedor do Grêmio, parabéns a quem gosta de futebol", falou.

Na sequência, o ministro falou de uma notícia quente, as indicações do filme "O Agente Secreto" em quatro categorias do Oscar. O longa-metragem de Kleber Mendonça Filme está concorrendo em "Melhor Elenco", "Melhor Filme Internacional", Wagner Moura em "Melhor Ator" e "Melhor Filme".

"E a última notícia agora é que O Agente Secreto foi indicado para quatro Oscars. É um orgulho do cinema brasileiro", completou Camilo Santana.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?