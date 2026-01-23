No Sul, Camilo relembra queda do Ceará para o Inter e celebra filme O Agente Secreto

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Camilo Santana (PT), ministro da Educação, fez um discurso passando por temas como educação, futebol e cinema em evento em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.
"Tenho muito orgulho e muita honra de ser lá do Ceará, de ser hoje ministro da Educação", afirmou o petista na entrega de unidades da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) e Vales-Computadores do programa Mais Professores para o Brasil.
"Fiquei chateado com vocês no final do ano passado, chateado um pouquinho, porque o colorado derrubou o Ceará que caiu pra segunda divisão do campeonato brasileiro. Mas parabéns pra quem é torcedor do Internacional, parabéns a quem é torcedor do Grêmio, parabéns a quem gosta de futebol", falou.